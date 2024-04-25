В российском Омске масштабный пожар, пылает нефть: видео и все подробности

Что стало причиной пожара – неизвестно

В четверг, 25 апреля, в российском Омске на предприятии загорелись три емкости с нефтепродуктами объемом по 50 кубометров каждая. Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров.

Об этом со ссылкой на МЧС сообщают российские СМИ. На месте работает 58 специалистов и 15 единиц техники.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 11:50 по местному времени (8:50 по Киеву). Огонь тушат 58 спасателей и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда.

Губернатор области Виталий Хоценко сообщил : "В Советском округе Омска на одном из производств произошел пожар. Специалисты оценивают уровень возгорания как средний".

Тем временем в соцсетях появилось видео пожара. На роликах видно, как над городом поднимается густой черный дым.

По последним данным, огонь охватил площадь в 1000 кв метров. Что стало причиной пожара – неизвестно.

Напомним, в среду, 24 апреля, территорию России атаковали беспилотники. В результате загорелись пожары на важных предприятиях — нефтеперерабатывающих заводах в Смоленской и Воронежской областях и металлургическом комбинате в Липецкой.