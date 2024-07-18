"Сказки для простачков": Тихановская объяснила смысл угроз Лукашенко

Вспомнила она и карты с четырьмя позициями, которые так рассмешили украинцев в 2022 году

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, недавно размышлявший о нападении на страны НАТО, на самом деле этого не планирует, потому что он не самостоятельный политик. Он зависит от решений России и Китая.

Об этом лидер демократических сил Светлана Тихановская рассказала "Телеграфу". Заявление Лукашенко является только "сказками для простачков", уверена политик. Подробности читайте в материале под названием "Лукашенко без Путина не продержится и несколько дней. Но сейчас они зависят от другой страны", — Светлана Тихановская".

"Лукашенко не может ничего, потому что ему нужно одобрение. Он не самостоятельный политик. Его поддерживает Путин, и их обоих поддерживает Китай сейчас", ― сказала Тихановская.

Заявления Лукашенко уже никто серьезно не воспринимает. А его показательные выступления с картами и размышлениями о нападениях являются лишь "нарративами для простачков".

"Поэтому вот это сиденье у карты "Я вам покажу четыре точки, откуда готовилось нападение", и "Вокруг все враги, все хотят на нас напасть" — это нарративы для простачков. Никто это уже серьезно не воспринимает", ― уверена политик.

Однако это не значит, что на эту ситуацию следует закрыть глаза. Тихановская указывает на опасный момент.

"Почему это плохо? Потому что ты не знаешь, где он хотя бы понимает, о чем говорит, а где просто впервые карту увидел и пытается угадать, где Польша. Но мы должны отдавать себе отчет: все, что он делает, его руками делают его старшие братья", — подчеркнула она.

Для справки: Светлана Тихановская — кандидатка в президенты Беларуси, которая вынуждена была с детьми уехать в Европу. Она баллотировалась вместо своего мужа Сергея Тихановского. Он был задержан накануне президентских выборов в 2020 году.

Отметим, что в 2020 году Тихановская утверждала, что набрала от 60 до 70% голосов. Однако ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко. После этого в Минске и других городах начались протесты с большим количеством задержанных. Сейм Литвы признает настоящим президентом Беларуси именно Тихановскую.

Ее муж Сергей Тихановский в декабре 2021 года был приговорен к 18 годам лишения свободы. Международная организация Amnesty International признала его "узником совести".

Ранее "Телеграф" писал, когда Путин и Лукашенко отважатся нажать ядерную кнопку. Прогнозом поделилась Тихановская.