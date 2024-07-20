"Одна-две недели": Блинкен сделал тревожное заявление по поводу ядерного оружия Ирана

США усилят давление на Тегеран

В ближайшие несколько недель Иран может получить материалы по изготовлению ядерного оружия. США категорически против и не разрешат этого.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме Aspen Security Forum в Колорадо. По его словам, возможность изготовления Ираном ядерного оружия следует решать дипломатическим путем.

"Поскольку ядерное соглашение было отвергнуто, речь идет не о годе до получения Ираном мощностей по производству материалов для ядерного оружия, а, возможно, об одной — двух неделях", — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что США не разрешат Ирану получить ядерное оружие. Вашингтон предпочитает решать этот вопрос дипломатическим путем.

Блинкен отметил, что пока Иран не создал ядерное оружие, но США необходимо давить на Тегеран, чтобы тот "притормозил" с этим.

"В случае, если Иран серьезно настроен на взаимодействие, нам нужен реальный отказ от его работ по ядерной программе", — сказал госсекретарь.

Напомним, что в 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он снял с Ирана санкции в обмен на ограничение ядерной программы Тегераном. Однако уже в мае 2018 года бывший президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и возобновил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал постепенно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Ранее "Телеграф" писал, что Иран наращивает производство ракет. Ведь Тегеран снабжает оружие еменским повстанцам хуситам, а также ливанскому движению "Хезболла".