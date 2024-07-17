Иран мог готовить покушение на Трампа: в Тегеране ответили на заявление американских спецслужб

Иран давно грозит отомстить политику за ликвидацию высокопоставленного генерала, однако за нападением в Пенсильвании он не стоит

В США получили информацию о том, что Иран готовил покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. В Тегеране эту информацию поспешили опровергнуть.

Информация о покушении была обнародована изданием CNN. Отмечается, что Секретная служба (USSS) в последние недели усилила меры безопасности вокруг Трампа.

При этом источники издания говорят, что Томас Мэтью Крукс, который выстрелил в политика несколько дней назад, вряд ли был частью этого заговора. Вместе с тем, они сообщили, что избирательный штаб Трампа знал об угрозе для его жизни.

"Совет нацбезопасности напрямую связался с USSS на высшем уровне, чтобы быть абсолютно уверенным, что они продолжают отслеживать последние сообщения. USSS поделилась этой информацией с руководителем отдела, и штаб Трампа был проинформирован о растущей угрозе", — сказал неназванный чиновник и подчеркнул, что это было до субботнего митинга.

В USSS также отметили, что предупреждали кандидата в президенты о недопустимость проведения уличных митингов из-за возросшей угрозы.

Стоит отметить, что в Тегеране уже успели отреагировать на это сообщение и отметили, что это не соответствует действительности. Слова представителя Ирана в ООН приводит государственное агентство IRNA.

"Обвинения о покушении Ирана на Трампа безосновательны и предвзяты… Трамп — преступник, которого необходимо судить и наказать в суде за заказ убийства Касема Сулеймани. Иран выбрал законный путь, чтобы привлечь его к ответственности", — сказал он.

Стоит напомнить, что высокопоставленный командующий КСИР Касем Сулеймани был ликвидирован в январе 2020 года, после чего Иран неоднократно клялся отомстить Трампу и другим чиновникам его кабинета. К примеру в 2022 году был раскрыт сговор КСИР с целью ликвидации бывшего советника политика по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.

Чиновники служб безопасности отмечали, что опасность для Трампа сохранялась в последние несколько месяцев, однако в последнее время угроза сильно возросла.

Как сообщалось ранее, покушение на Дональда Трампа произошло 14 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс совершил несколько выстрелов из карабина, одна пуля лишь зацепила ухо политика, а вторая смертельно ранила случайного зрителя за его спиной. Стрелка ликвидировали на месте.