Иран угрожает "войной на уничтожение" на фоне выборов президента: кто из кандидатов лидирует

В Иране подсчитали уже 19 млн голосов избирателей

В Иране продолжается президентская гонка, все указывает на то, что может быть второй тур выборов на следующей неделе из-за рекордно низкой явки. Позиции консерватора и антизападного сторонника Саида Джалили и реформиста Масуда Пезешкияна меняется в зависимости от подсчета голосов.

По информации Bloomberg, у Джалили, который придерживается жестких взглядов, некоторое время имел небольшое преимущество. В то же время Иран угрожает "войной на уничтожение", если Израиль начнет атаковать Ливан.

Так, после подсчета 8,4 млн голосов на первом месте был Саид Джалили, а после подсчета 12 млн голосов в президентской гонке лидировал бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиян. По состоянию на 10:00 после подсчета 19 млн голосов Пезешкиян лидирует с большим отрывом — 8 302 577 голосов против 7,1 млн голосов у Джалили.

Подсчет голосов продолжается, всего проголосовал 61 млн избирателей, говорят в иранском избиркоме. Что касается голосования за других кандидатов, то по состоянию на утро 29 июня спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф собрал 1,385 млн голосов, а бывший глава МВС, консерватор Мостафа Пурмохаммади получил 80,5 тысяч голосов.

Вместе с тем, полуофициальное информационное агентство Mehr прогнозирует, что ни один из кандидатов, скорее всего, не наберет 50% голосов — порог, необходимый для полной победы, — и второй тур выборов состоится 5 июля. Пройдут во второй тур именно Пезешкиян и Джалили.

В то же время Иран угрожает "войной на уничтожение", если Израиль начнет атаковать Ливан, сообщает представительство Ирана в ООН. Перед этим власти Германии, Нидерландов, Канады, Северной Македонии призвали своих граждан покинуть Ливан.

"Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все опции, в том числе полное привлечение всех фронтов Сопротивления, есть на столе", – говорится в сообщении.

Заявление было сделано на фоне планов Израиля о наземной операции в Ливане. Ранее командующие Армией обороны (ЦАХАЛ) заявили, что шиитская группировка "Хезболла" будет полностью уничтожена, если начнется полномасштабная война.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Иране начались после того, как разбился Ибрагим Раиси. Вертолет, на борту которого находился президент Ирана, разбился 19 мая.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что США и ЕС ввели новые санкции против Ирана. На этот раз они коснулись всех, кто связан с производством БПЛА.