"Один-два тижні": Блінкен зробив тривожну заяву щодо ядерної зброї Ірану

США посилять тиск на Тегеран

В найближчі кілька тижнів Іран може отримати матеріали для виготовлення ядерної зброї. США категорично проти і не дозволять цього.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо. За його словами, можливість виготовлення Іраном ядерної зброї слід вирішувати дипломатичним шляхом.

"Оскільки ядерну угоду відкинули, йдеться не про рік до отримання Іраном потужностей із виробництва матеріалів для ядерної зброї, а, можливо, про один — два тижні", — сказав Блінкен.

Він наголосив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю. Вашингтон вважає за краще розв'язувати це питання дипломатичним шляхом.

Блінкен зауважив, що наразі Іран не виробив ядерну зброю, але США необхідно тиснути на Тегеран, аби той "пригальмував" із цим.

"У разі, якщо Іран серйозно налаштований на взаємодію, нам потрібна реальна відмова від його робіт за ядерною програмою", — сказав держсекретар.

Нагадаємо, що у 2015 році "шістка" міжнародних посередників (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція) та Іран підписали Спільний всеосяжний план дій (СВПД). Він зняв з Ірану санкції в обмін на обмеження Тегераном ядерної програми. Проте вже у травні 2018 року колишній тоді президент США Дональд Трамп вийшов із СВПД і відновив односторонні антиіранські санкції. У відповідь Тегеран почав поетапно скорочувати свої зобов'язання щодо обмеження ядерної програми в рамках угоди.

Раніше "Телеграф" писав, що Іран нарощує виробництво ракет. Адже Тегеран постачає зброю єменським повстанцям хуситам, а також ліванському руху "Хезболла".