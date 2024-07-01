"Наша миссия – воля павших": Израиль готов воевать до полного уничтожения ХАМАС

США тем временем настаивают на том, чтобы Израиль согласился на трехстороннее соглашение о прекращении огня.

Израиль будет продолжать боевые действия в Секторе Газа до того момента, пока террористическая группировка ХАМАС не будет полностью уничтожена. Это та цель, которой хочет добиться израильское правительство.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров 30 июня, сообщает Politico. По словам Нетаньяху, Израиль планирует освободить всех оставшихся в Газе заложников и сделать так, чтобы эта территория больше никогда не стала угрозой.

"Наша миссия — воля павших. Мы будем ее поддерживать… Тому, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю: победу ничем не заменить. Мы не прекратим войну, пока не добьемся всех этих целей", – сказал он.

США тем временем настаивают на том, чтобы Израиль согласился на трехстороннее соглашение по прекращению огня. Соглашение поддерживают Франция, Великобритания, Египет, Катар и Европейская комиссия, США также не против. Она включает ряд условий: израильские войска должны покинуть Сектор Газа, освободить сотни заключенных палестинских террористов и обеспечить поступление гуманитарной помощи в обмен на возвращение ХАМАСом заложников и пленных.

Однако, как Израиль, так и ХАМАС могут сорвать переговоры. Террористы требуют сосредоточения переговоров на обмене пленными, тогда как Израиль ставит в первую очередь условие полной демилитаризации Сектора Газа.

Отметим, что усилия посредников прекратить конфликт предпринимаются на фоне планов Израиля по наземной операции в Ливане. Ранее командующие Армией обороны (ЦАХАЛ) заявили, что шиитская группировка "Хезболла" будет полностью уничтожена, если начнется полномасштабная война.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что из-за обстрела "Хезболлы" на севере Израиля масштабные пожары. Террористы намеренно обстреливают пожароопасные территории, чтобы вызвать пламя.