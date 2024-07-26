Один з лідерів ХАМАС помер у ізраїльській в’язниці: що стало причиною

Бойовика було заарештовано у жовтні минулого року

Один із лідерів терористичного угруповання ХАМАС на Західному березі річки Йордан Мустафа Мухаммад Абу Ара помер в ізраїльській в’язниці. Значні проблеми зі здоров’ям він мав ще до арешту.

Про це повідомила Палестинська комісія у справах затриманих, пише Reuters. 63-річний Абу Ара помер після переведення до лікарні з в’язниці Рамон на півдні Ізраїлю.

Серйозні проблеми зі здоров’ям були в нього ще до арешту, він потребував інтенсивного медичного догляду. Однак, як стверджується в заяві палестинської сторони, з моменту арешту шейх Абу Ара нібито "зіткнувся з безпрецедентними злочинами… з початку війни на знищення".

Палестинська комісія у справах затриманих заявила, що заарештований у жовтні минулого року Абу Ара нібито зазнав тортур і був позбавлений медичної допомоги. Офіційних коментарів Ізраїлю з цього приводу наразі немає.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, вбивши близько 1200 людей, багато з яких — жінки та діти, та захопивши близько 250 заручників. У відповідь Ізраїль оголосив війну ХАМАСу. Армія Ізраїлю завдає ударів по палестинському регіону, який перебуває під владою терористів і проводить наземну військову операцію. До 1 грудня 2023 року діяв тимчасовий режим припинення вогню, за той час було звільнено понад 100 заручників, а Ізраїль випустив із в’язниць близько 240 палестинців. Бойовики продовжують утримувати близько 120 людей, захоплених 7 жовтня. За оцінками Ізраїлю, близько 40 заручників загинули у полоні терористів.

Як повідомляв "Телеграф", прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль продовжуватиме бойові дії в Секторі Газа до того моменту, поки терористичне угруповання ХАМАС не буде повністю знищене. Це та мета, якої хоче досягти ізраїльський уряд.