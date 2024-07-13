Организатора нападения на Израиль убили в Секторе Газа? Израильские СМИ рассказали детали

Был нанесен прицельный удар

Военные ЦАХАЛа (армия обороны Израиля — Ред.) нанесли удар по югу Сектора Газа. Их главной целью были командир военного крыла ХАМАС (Харакат аль-Мукавама аль-Исламия, Движение исламского сопротивления) Мухаммад Дейф и еще один главный командир террористической группы Рафаа Саламе.

Об этом сообщает The Times of Israel. Отмечается, что они были поражены большими боеприпасами над землей во время пребывания в здании между районом Аль-Маваси и Хан-Юним на юге Газы.

Судьба Дейфа по состоянию на 16:00 неизвестна. В то же время еврейские СМИ, ссылаясь на источники из службы безопасности, утверждают, что вероятность его убийства очень велика.

Источники ЦАХАЛа добавляют, что удар был нанесен почти сразу, как появилась информация о местонахождении двух лидеров ХАМАС.

Однако военные все еще ждут подтверждения разведки, что Дейф и Саламе были убиты.

Что известно о Мухаммаде Дейфе

Он 58-летний мужчина, более двадцати лет командовавший бригадой Изз аль-Дина аль-Касама. Дейф в течение длительного времени являлся одной из самых разыскиваемых Израилем террористических фигур. Он один из инициаторов наступления ХАМАС на Израиль 7 октября, крупнейшего нападения в истории страны, тогда более 1200 человек были убиты, а еще около 251 человека были затянуты в Газу как заложники.

Что известно о Рафаа Саламе

Он командир бригады Хамас Хан Юнис. Саламе входит в круг близких к Дейфу людей и исполняет обязанности его заместителя после убийства предыдущего заместителя руководителя бригад Аль-Кассам.

Ранее "Телеграф" писал, что Израиль ударил по школе в Секторе Газа. Есть погибшие и раненые.