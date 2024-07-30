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Ищет опору и тяжело дышит: состояние здоровья Лукашенко вызывает вопросы (видео)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Ему трудно даже просто ходить Новость обновлена 30 июля 2024, 14:15
Ему трудно даже просто ходить. Фото росСМИ

Политику 69 лет

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, недавно основавший новый турнир вместо Олимпиады, скорее всего, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Такой вывод можно сделать, просмотрев видео его визита в Россию.

Видео было снято, когда Лукашенко и Путин встречались на российском острове Валаам. Ролик распространили в соцсетях.

Если внимательно присмотреться, то можно заметить, насколько неуверенно двигается белорусский политик. У него шаткая походка. Он очень осторожно спускается по лестнице и постоянно ищет опору, опираясь на различные предметы.

У Лукашенко тяжелое дыхание даже после ходьбы. На видео он также жалуется на жару.

Автор ролика обращает внимание и на фигуру белорусского диктатора. По сравнению с Путиным, он выглядит очень объемным и отечным. Отметим, что официально никаких сообщений о болезни Лукашенко не было.

Напомним, что недавно исполнилось ровно 30 лет со дня, когда Александр Григорьевич занял пост президента Беларуси. Начинал он как антикоррупционер и демократ, но стал диктатором. Цивилизованный мир не признает результаты президентских выборов 2020 года, на которых Лукашенко якобы победил.

Его главной оппоненткой на выборах была оппозиционерка Светлана Тихановская. Она была вынуждена бежать в Европу. Она рассказала, что на самом деле скрывается за угрозами Лукашенко начать войну с НАТО.

Еще чаще возникают вопросы о здоровье Владимира Путина. Последние годы ходят слухи, что у него онкология и болезни сердца.

"Телеграф" ранее писал, сколько времени окружение Путина сможет скрывать его смерть. Если это произойдет, то им потребуется пауза.

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#Беларусь #Здоровья #Видео #Александр Лукашенко