Эффектное видео ДТП на реке Тиса: катер на скорости врезался в канат и перекинулся

Плавающее транспортное средство перевозит через Тису не только людей, но даже автомобили

На реке Тиса большой моторный катер врезался в канат паромной переправы, после чего судно перевернулось. Это случилось недалеко от контрольно-пропускного пункта "Лоня-Звенково", что на территории Венгрии.

Информацию об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Виталий Глагола. Он также опубликовал соответствующее видео происшествия.

"Сообщают, что неподалеку от КПП Лоня-Звенково на территории Венгрии катер, с помощью которого осуществляют патрулирование реки Тиса, на скорости влетел в канат", — написал Глагола в сети.

Лодку из реки вытаскивали спасатели. В настоящее не сообщается, пострадал ли кто-то в результате этого происшествия.

Местное издание "Mukachevo" пишет, что впервые плавсредство через реку между селами Лоня и Тисамодерош запустили во время переправки военных в 1782 году. В 1991 году появился понтонный мост, работавший до 2011 года. В настоящее время паром остается единственным способом пересечь Тису.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне 2024 года в Украине вышла игра под названием "Тиса" на мобильный телефон. Ее суть заключается в том, чтобы проплыть реку. В Госпогранслужбе уже отреагировали на приложение.