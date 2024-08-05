Ефектне відео ДТП на річці Тиса: катер на швидкості врізався в канат і перекинувся

Плаваючі транспортний засіб перевозить через Тису не тільки людей, але навіть автомобілі

На річці Тиса великий катер врізався в канат поромної переправи, після чого судно перекинулося. Це сталося неподалік контрольно-пропускного пункту "Лоня-Дзвінкове", що на території Угорщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Віталій Глагола. Він також опублікував відповідне відео події.

"Повідомляють, що неподалік КПП Лоня-Дзвінкове на території Угорщини катер, за допомогою якого здійснюють патрулювання річки Тиса, на швидкості влетів у канат", — написав Глагола в мережі.

Човен із річки витягували рятувальники. Нині не повідомляється, чи постраждав хтось внаслідок цієї події.

Місцеве видання "Mukachevo" пише, що вперше плавзасіб через річку між селами Лоня та Тисамодерош запустили під час переправки військових у 1782 році. 1991 року з’явився понтонний міст, який працював до 2011 року. Зараз пором залишається єдиним способом перетнути Тису.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у червні 2024 року в Україні вийшла гра під назвою "Тиса" на мобільний телефон. Її суть у тому, щоб пропливти річку. У Держприкордонслужбі вже відреагували на програму.