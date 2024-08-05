Стремятся отомстить Израилю, но не хотят большой войны: Иран обратился к США с просьбой

Правительство страны балансирует между "возмездием" и войной

Иран в очередной раз заявил о своем праве на месть Израиля после ликвидации лидера ХАМАС Исмаила Хании. В то же время, как утверждают в Тегеране, они пытаются избежать обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Соответствующее заявление сделал представитель министерства иностранных дел Ирана. Об этом сообщает издание Reuters.

"Иран не стремится усилить региональную напряженность, но считает, что ему нужно наказать Израиль, чтобы предотвратить дальнейшую нестабильность", — пишет издание.

"Укрепление стабильности и безопасности в регионе будет достигнуто путем наказания агрессора и создания сдерживающего фактора против Израиля и его авантюризма", — заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани.

Канаани призвал Соединенные Штаты прекратить поддержку Израиля, заявив, что международное сообщество не выполнило свой долг по обеспечению стабильности в регионе и должно поддержать "наказание агрессора".

Министерство иностранных дел Ирана вызвало в понедельник послов и руководителей миссий, проживающих в Тегеране, на встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Али Багери Кани, чтобы подтвердить намерения Ирана отомстить Израилю.

Напомним, Тегеран и связанные с Ираном группировки, такие как ХАМАС и Хезболла, обвинили Израиль в убийстве Хании 31 июля. Его смерть стала одним из ряда убийств высокопоставленных деятелей ХАМАСа.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какова судьба других так называемого "расстрельного списка" Израиля. Охота на топ-хаммасовцев началась чуть ли не со дня создания организации.