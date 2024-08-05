Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Ливана: есть первые пострадавшие

В США хотят попробовать в последнюю минуту организовать дипломатическое давление на Иран и "Хезболлу" для минимизации их возмездия

В понедельник, 5 августа, противовоздушная оборона Израиля отработала по враждебным целям, летевшим со стороны Ливана. В результате ударов на севере государства обнаружили обломки, которыми были ранены двое военнослужащих.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ведомстве отметили, что после сирен, звучавших ночью в верхней Галилее, были идентифицированы многочисленные подозрительные воздушные цели, пересекающие границу Ливана.

Несколько перехватчиков были запущены в направлении целей. Также было идентифицировано их падение рядом с Айелет Хашахаром.

"В результате атаки в этом районе офицер и солдат Армии обороны Израиля получили ранения средней степени тяжести и были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи. Их семьи были сообщены. Израильские пожарные службы сейчас работают над тушением пожара, возникшего в этом районе в результате атаки" , — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В армии Израиля также сообщили, что после сирен, звучавших в районах Кирьят-Шмона и Кфар-Гилади, было установлено, что это была ложная идентификация.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что атака Ирана и "Хезболлы" на Израиль может начаться уже в понедельник, 5 августа, пишет Axios. Американский дипломат созвал конференц-связь для координации действий с близкими союзниками США из числа стран "Группы семи" (G7), чтобы попытаться в последнюю минуту организовать дипломатическое давление на Иран и "Хезболлу" для минимизации их возмездия. По его словам, ограничение влияния ударов исламистов является лучшим шансом предотвратить полномасштабную войну.

Напомним, на днях администрация президента США Джо Байдена была убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные разведки сообщило, что Иран планирует нанести удар по Израилю в священный для евреев день – день национального траура Тиша-Бе’ав, который в этом году приходится на 12 и 13 августа.

Также "Телеграф" рассказывал, что Иран может нанести удар по Израилю раньше, чем ожидалось до этого. Это может произойти уже в понедельник, 5 августа.