Атака Ирана на Израиль: названа вероятная цель удара и какие ракеты могут применить

К предстоящей атаке на Израиль может присоединиться Хезболла

Точки запуска и возможные разрушения от ракет, которыми Иран может ударить по Израилю в ближайшее время, уже публикуют в сети. Названа главная цель возможной атаки.

Как отмечает старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин, большинство ударов может быть направлено на густонаселенные застройки.

Он опубликовал иллюстрации исследовательского центра Alma, на которых изображены точки пуска ракет, виды вооружения, которое могут применить, и масштабы разрушений.

По оценкам центра, предстоящая атака будет комбинирована, Иран применит баллистические ракеты, крылатые ракеты и БПЛА с участием как Корпуса стражей исламской революции (КСИР), так и иранской армии. Вероятные пуски будут производиться с открытых площадок возле подземных объектов с помощью мобильных пусковых установок.

На карте изображено не менее 12 потенциальных мест запуска из западного Ирана. Все ракеты, по мнению аналитиков, будут направлены в Тель-Авив

Количество пусковых шахт, существующих на каждой подземной базе Ирана, относительно ограничено и имеет не высокую скорость стрельбы и объем запусков. Поэтому по Израилю, скорее всего, будут наносить удар с мобильных пусковых установок, выходящих из подземных площадок. Они обеспечат большую дальность полета ракет.

Центр Alma добавляет, что к предстоящей атаке Ирана на Израиль, вероятно, присоединится Хезболла, которая имеет возможность запускать высокоточные ракеты со всего Ливана.

По оценкам аналитиков, ливанское исламское движение владеет тысячами высокоточных ракет, включая ракеты Fateh-110 с радиусом действия 350 км и радиусом точности до 10 метров. На фото изображено вооружение, которое может использовать Иран и ливанское движение для удара по Израилю.

Эти ракеты позволяют Хезболле поразить важные и ценные цели в Израиле, такие как объекты инфраструктуры, военные базы и населенные пункты. На иллюстрации изображена степень разрушений, которые могут нанести те или иные ракеты, на примере больничного комплекса в Хайфе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ситуация на Ближнем Востоке напряженая, ведь Израиль и Хезболла обменялись ударами.