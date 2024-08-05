Прагнуть помсти Ізраїлю, але не хочуть великої війни: Іран звернувся до США з проханням

Уряд країни балансує між "відплатою" та війною

Іран вкотре заявив про своє право на помсту Ізраїлю, після ліквідації лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Водночас, як стверджують у Тегерані, вони намагаються уникнути загострення конфлікту на Близькому Сході.

Відповідну заяву зробив речник міністерства закордонних справ Ірану. Про це повідомляє видання Reuters.

"Іран не прагне посилити регіональну напруженість, але вважає, що йому потрібно покарати Ізраїль, щоб запобігти подальшій нестабільності", — пише видання.

"Зміцнення стабільності та безпеки в регіоні буде досягнуто шляхом покарання агресора і створення стримувального чинника проти Ізраїлю та його авантюризму", — заявив представник МЗС Ірану Нассер Канаані.

Канаані закликав Сполучені Штати припинити підтримку Ізраїлю, заявивши, що міжнародне співтовариство не виконало свій обов'язок щодо забезпечення стабільності в регіоні та має підтримати "покарання агресора".

Міністерство закордонних справ Ірану викликало в понеділок послів і керівників місій, які проживають в Тегерані, на зустріч з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ Алі Багері Кані, щоб підтвердити наміри Ірану помститися Ізраїлю.

Нагадаємо, Тегеран і пов'язані з Іраном угруповання, такі як ХАМАС і Хезболла, звинуватили Ізраїль у вбивстві Ханії 31 липня. Його смерть стала однією з низки вбивств високопоставлених діячів ХАМАС.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка доля інших із так званого "розстрільного списку" Ізраїля. Полювання на топ-хамасівців почалося ледь не з дня створення організації.