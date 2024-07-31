Прямо в своей постели: в Иране ликвидирован лидер ХАМАС, детали и фото

Он был одним из самых высокопоставленных лидеров ХАМАС с 2006 года

В столице Ирана Тегеране ликвидирован главарь террористической организации ХАМАС Исмаил Хания. Его называли "главным врагом Израиля", в Иран он прибыл из Катара на инаугурацию президента страны Масуда Пезешкиана.

О гибели Хании сообщило Mehr News Agency. Он был застрелен в собственной резиденции, при его ликвидации погиб и один из его охранников.

В ХАМАСе и Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подтвердили эту информацию, обвинив в нападении Израиль. В КСИР заявили, что Хания и его охранник погибли "мученической смертью".

"Лидер, брат, мученик, воин Аллаха, шахид Исмаил Хания погиб в результате вероломного нападения сионистов возле своей резиденции в Тегеране", — заявил представитель политбюро ХАМАСа Иззат ар-Ришк.

В своем официальном заявлении Тегеран подтвердил факт гибели Хании и пообещал провести расследование. О причастности Израиля в нем не упоминается. Незадолго до ликвидации Хания встречался с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и Масудом Пезешкианом.

Военный аналитик и офицер армии Израиля Игаль Левин опубликовал последние фото Хании с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Тегеране. Он указал на то, какой сигнал Ирану дает ликвидация главаря ХАМАС в его столице.

"Ханийя был уничтожен прямо в своей постели, несмотря на охрану. Его ликвидация именно в Тегеране, а не в другом месте, является прямым сигналом лидерам Ирана, что они уязвимы. То, что они находятся у себя дома, не является для них щитом и гарантией", — написал Левин.

Как сообщает Bloomberg, после информации о ликвидации лидера ХАМАС нефть подскочила в цене. Причина в усилении напряженности в регионе, который производит около трети мировой нефти. Эталонный сорт Brent вырос почти до 80 долларов за баррель за с 76 долларов.

"Нефтяные трейдеры оценивают риск эскалации конфликта и то, может ли это привести к большему количеству атак на суда, проходящие через Красное море, или повлиять на добычу и экспорт, особенно из Ирана. Цены на сырую нефть, как правило, не реагировали особенно резко на новые события в войне, которая продолжается с начала октября 2023 года", — сказано в статье.

Кто такой Исмаил Хания

Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания жил в Катаре и возглавил политбюро ХАМАС в 2017 году. Его состояние оценивают в несколько миллиардов долларов. Родился он в 1963 году в Газе. Получил профессию филолога в Исламском университете.

В ряды террористов вошел еще в студенческие годы. В 1989 году Хания был арестован, три года провел в тюрьме, после чего был выслан в Ливан.

В 1990 году боевик вернулся в Газу и занял должность декана Исламского университета. При этом он "делал карьеру" и в ХАМАСЕ. В марте 2006 года Хания, по приглашению президента РФ Владимира Путина, посетил Москву.

Как сообщал "Телеграф", на днях президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил военным вмешательством в конфликт Израиля и Сектора Газы. Он отметил, что его страна уже вводила войска в Ливию и в Азербайджан.