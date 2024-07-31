Израиль уничтожил лидера ХАМАСа. Какова судьба других из "расстрельного списка"

Тайные операции против террористов усилились с момента атаки в октябре

В Иране убили одного из лидеров ХАМАС Исмаила Ханию. Мужчина попал в новый так называемый "расстрельный список" Израиля, который был создан после атак 7 октября 2023 года. Тогда там пообещали атаковать всех лидеров ХАМАСа, как видим, обещание постепенно выполняется.

Охота на топ-хаммасовцев проходила чуть ли не со дня создания организации. "Телеграф" рассказывает, кем был Хания и какая участь постигла остальных руководителей этого образования.

Важный переговорщик

В последнее время Исмаил Хания возглавлял переговоры по прекращению огня и освобождению заложников. Общался с посредниками в Катаре и Египте, чтобы обсудить предложения по прекращению войны.

Хания родился в лагере для беженцев вблизи города Газа, куда его родители переселились из Ашкелона. Являлся представителем поколения, рожденного в лагерях. К ХАМАС присоединился в первый год основания, до этого был студентом-активистом Исламского студенческого блока.

Со времени присоединения поднялся по карьерной лестнице, став топ-террористом. Был протеже основателя ХАМАСа шейха Ахмада Ясина, также бежавшего из окрестностей Ашкелона.

После убийства Ясина, Хания вошел в тайное "коллективное руководство". В 2006 году стал премьер-министром правительства Палестинской автономии (ПА), но это было недолго.

Играл руководящую роль во внешней политике и дипломатии, отвечал за пропаганду.

Жил в Катаре, благодарил Бога за убийство сыновей в Газе

В апреле 2024 года трое сыновей и четыре внука Хании погибли во время авиаудара по Газе, а десять членов его семьи, включая его 80-летнюю сестру, были убиты во время авиаудара израильской авиации в лагере беженцев в июне.

Сам Хания, в отличие от детей, жил не в изолированной Газе, а в Катаре (с 2019 года), где вел роскошный образ жизни. Там он и дал интервью Aljazeera и… поблагодарил Бога:

"Я благодарю Бога за честь, которую Он оказал мне в связи со смертью моих трех сыновей и нескольких моих внуков. Враг верит, что нападая на семьи вождей, он заставит нас смягчить требования нашего народа. Тот, кто считает, что убийство моих сыновей заставит ХАМАС изменить свою позицию, ошибается", — сказал Хания. А также добавил, что кровь его детей не ценнее крови детей палестинского народа. Мол, все мученики Палестины – его дети.

Продолжая тему семьи, три его сестры живут в Израиле и имеют гражданство этой страны. А некоторые племянники служили в ЦАХАЛе.

Кто из лидеров "Хамас" еще стал жертвами покушений

Бывший лидер ХАМАС Халед Машаль

Стал жертвой неудачного покушения в 1997 году. Израильские агенты ввели ему яд на улице возле его офиса в столице Иордании Аммани. Это так разозлило тогдашнего короля Иордании Хусейна, что он заговорил о том, чтобы повесить потенциальных убийц и расторгнуть мирный договор Иордании с Израилем, если не будет передан противоядие.

Израиль передал лекарства, а также согласился уволить лидера ХАМАСа шейха Ахмеда Ясина. До сих пор живой.

Соучредитель и духовный лидер ХАМАСа Ахмед Ясин

Израиль все равно убил шейха Ахмеда Ясина семь лет спустя после передачи его ХАМАСу. Шейх погиб в Газе в результате ракетного удара вертолета по его машине в 2004 году. К тому времени Ясин не передвигался самостоятельно, его возили в инвалидном кресле.

Абдель Азиз аль-Рантиси

Неоднократно откровенно заявлял о необходимости проведения терактов против Израиля. Пришел на должность лидера ХАМАС после Ахмеда Ясина и продержался всего около трех недель.

Умер в больнице от ран, полученных во время ракетных обстрелов из израильских вертолетов.

Аднан аль-Гуль

Мастер-бомбардировщик ХАМАС был убит во время израильского авиаудара в городе Газа 21 октября 2004 года. Гул был номером 2 в военном крыле ХАМАС и известен как "отец ракеты Кассам" — самодельной ракеты, которой часто запускали по израильским городам.

Муфтий Низар Райан

Являлся муфтием военного крыла ХАМАС, одним из лидеров организации №3 в иерархии ХАМАС. Считался одним из жесточайших политических лидеров ХАМАС, призвал к повторным терактам смертников в Израиле.

Был убит в 2009 году в секторе Газа бомбой сброшенной с израильского военного самолета.

Заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури

Израиль ликвидировал одного из представителей ХАМАС в пригороде Бейрута на 2 января 2024 года. Мужчину убил удар израильского беспилотника.

Арури был заместителем главы политбюро ХАМАС и одним из командиров-основателей его военного крыла, бригады которого напали на Израиль 7 октября. Также он был командиром группировки на Западном берегу реки Иордан.

Отметим, что охота на лидеров ХАМАС усилилась после нападения на Израиль.

Абу Мурад, командир военно-воздушных сил ХАМАС, 13 октября 2023 года;

Али Кади, командир военно-морского подразделения ХАМАС "Нухба" 13 октября 2023;

Усама Мазини, главный переговорщик ХАМАС относительно заложников, 16 октября 2023 года;

Ахмад Бахар, 17 ноября 16 октября 2023;

Марван Исса, заместитель командующего военным крылом ХАМАСа, 10 марта 2024 г.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из лидеров ХАМАС Мустафа Мухаммад Абу Ара скончался в израильской тюрьме.