Мало кто умеет есть суши правильно: не делайте это в ресторане, чтобы не обидеть повара

Такое действие повар может воспринять за недоверие к его мастерству

Национальная кухня – это всегда тонкая наука. Надо знать, как есть те или иные блюда, чтобы насладиться ими в полной мере. Мы рассказывали, как правильно есть хинкали. Теперь делимся секретами правильного потребления суши.

Конечно, за недостатки в использовании палочками вас не выгонят из ресторана, но знание, как правильно есть суши, может значительно улучшить впечатление. О правильном способе потребления суши и "табу" рассказываем вместе с tripsavvy.com.

Суши – это не просто еда, это целое искусство. Чтобы в полной мере насладиться этим деликатесом, следует знать несколько простых правил этикета и тонкостей употребления.

Перед началом трапезы

Используйте влажное полотенце, чтобы очистить руки перед едой. Это традиционный японский обычай.

Налейте в миску небольшое количество соевого соуса. Не переусердствуйте, чтобы не приуменьшить вкус суши.

Научитесь правильно пользоваться палочками. Помните, что их не следует облизывать или тыкать ими в пищу или других людей или использовать как указатель.

"Табу" в поедании суши

Почему нельзя смешивать соевый соус и васаби

Так поступают многие на Западе, однако в красивых ресторанах это абсолютный моветон. Васаби лучше наносить непосредственно на суше, маленькими кусочками, чтобы подчеркнуть вкус рыбы. В Японии повар может воспринять такое действие как оскорбление — он позаботился, чтобы вкус каждого кусочка был сбалансированным.

Имбирь — только между разными видами

Между разными видами суши используйте имбирь, чтобы очистить вкусовые рецепторы. Ошибкой будет есть имбирь вместе с суши.

"Купать" суши в соевом соусе — моветон

Идеально есть суши "вверх ногами", то есть рыбой вниз. Так в соевый соус погружают только рыбу, но ни в коем случае не рис — он от этого теряет текстуру. После этого суши кладут в рот тоже рыбой вниз, чтобы она сразу коснулась языка.

Следуя этим простым правилам, вы сможете в полной мере насладиться этим деликатесом и погрузиться в атмосферу японской кухни. Также мы рассказывали, как итальянцы едят пиццу.