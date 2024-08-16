Мало хто вміє їсти суші правильно: не робіть це в ресторані, щоб не образити кухаря

Таку дію кухар може сприйняти за недовіру до його майстерності

Національна кухня — це завжди тонка наука. Треба знати, як їсти ті чи інші страви, аби насолодитись ними повною мірою. Ми розповідали, як правильно їсти хінкалі. Тепер ділимось секретами правильного споживання суші.

Звісно, за недоліки у користуванні паличками вас не виженуть із ресторану, але знання, як правильно їсти суші, може значно покращити враження. Про правильний спосіб споживання суші а також "табу" розповідаємо разом із tripsavvy.com.

Суші – це не просто їжа, це ціле мистецтво. Щоб повною мірою насолодитися цим делікатесом, варто знати кілька простих правил етикету та тонкощів вживання.

Перед початком трапези

Використайте вологий рушник, щоб очистити руки перед їжею. Це традиційний японський звичай.

Налийте в миску невелику кількість соєвого соусу. Не перестарайтеся, щоб не применшити смак суші.

Навчіться правильно користуватися паличками. Пам'ятайте, що їх не слід облизувати або тицяти ними в їжу чи інших людей або використовувати, як вказівник.

"Табу" у поїданні суші

Чому не можна змішувати соєвий соус і васабі

Так робить багато хто на Заході, однак в гарних ресторанах це абсолютний моветон. Васабі краще наносити безпосередньо на суші, маленькими шматочками, щоб підкреслити смак риби. В Японії кухар може сприйняти таку дію як образу — адже він подбав, щоб смак кожного шматочка був збалансованим.

Імбир — лише між різними видами

Між різними видами суші використовуйте імбир, щоб очистити смакові рецептори. Помилкою буде їсти імбир разом із суші.

"Купати" суші в соєвому соусі — моветон

Ідеально їсти суші "догори ногами", тобто рибою вниз. Так у соєвий соус занурюють лише рибу, але в жодному разі не рис — він від цього втрачає текстуру. Після цього суші кладуть у рот теж рибою вниз, щоб вона одразу торкнулась язика.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете повною мірою насолодитися цим делікатесом і зануритися в атмосферу японської кухні. Також ми розповідали, як італійці їдять піцу.