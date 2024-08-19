Боится даже мертвых? Во время визита Путина в Баку заметил интересную деталь (фото, видео)

Аллея расположена в Нагорном парке

В понедельник, 19 августа, российский диктатор Владимир Путин отправился с визитом в Баку. В частности, там он принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Вечный огонь" в столице Азербайджана.

Стоит отметить, что монумент расположен на Аллее шахидов. Это мемориальный комплекс в память о павших за независимость Азербайджана. Там похоронены "шахиды" — в основном жертвы "Чёрного января" (126 человек).

"Чёрным январем" или "Кровавым январем" называют подавление политической оппозиции подразделениями Советской Армии в ночь на 20 января 1990 года в Баку. Оно закончилось гибелью более сотни мирных жителей, в основном азербайджанцев.

Но главным моментом здесь является то, что Путин посетил мемориал в сопровождении сразу нескольких телохранителей. На видео с места событий можно заметить, что трое охранников диктатора держат в руках чемоданчики.

Как известно, ранее СМИ писали, что чемоданы за Путиным во время его зарубежных визитов возят якобы для того, чтобы собирать его мочу и кал, к которым не должны иметь доступа иностранные разведки. Если считать эту информацию правдивой, особенно комичным выглядит то, что у охранников Путина на Аалее шахидов сразу три чемодана.

Напомним, руководитель центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на интервью Александра Лукашенко, которое он дал пропагандистскому телеканалу РФ. По его мнению, последнее заявления диктатора Беларуси свидетельствуют о том, что Владимир Путин умоляет Киев о переговорах.