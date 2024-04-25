"Никто не знает, чем все это закончится": президент Азербайджана сделал тревожный прогноз насчет войны в Украине

Он считает, что был шанс избежать войны

Никто не знает, чем может закончиться война Росси против Украины. Даже договоренность о прекращении ее активной фазы не гарантирует окончания войны.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет haqqin.az. По его словам, если кто-то знает как закончить эту войну "их следует номинировать на Нобелевскую премию мира".

"Не думаю, что кто-то знает, чем все это закончится. Может, лучше сказать так: когда это может закончиться? Потому что рано или поздно войны заканчиваются. Могу высказать свое мнение на основе нашего опыта. Наверное, интересно будет отметить, что война не прекратилась сразу после подписания соглашения о прекращении огня в мае 1994 года. Нечто подобное может произойти и между Россией и Украиной, если они договорятся прекратить активную фазу войны. Но это не гарантирует наступление конца войны", — подчеркнул президент.

Алиев также отметил, что "война в Украине — это большая трагедия для обоих народов, очень близких друг другу как с этнической, так и с религиозной точек зрения". В то же время он считает, что шанс избежать войны был.

"Был ли шанс у украинских лидеров в предыдущие годы построить нормальные отношения с Россией? Я абсолютно уверен, что был. Я только что говорил о российско-азербайджанских отношениях. Мы соседи. Мы строим крепкие партнерские отношения. Мы уважаем суверенитет друг друга. Мы не вмешиваемся в дела друг друга. Разве это не могло быть между Россией и Украиной? Конечно, могло. Русские и украинцы – два очень близких народа", — заявил президент Азербайджана.

Алиев также отметил, что Азербайджан многократно озвучивал свою поддержку территориальной целостности Украины. В то же время он подчеркнул, что дружественные и стратегические партнерские отношения Азербайджана с Россией не пострадали и не должны пострадать из-за этой войны.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заговорил о переговорах между Украиной и Россией. В этот раз он заявил, что их можно начинать с обсуждения "стамбульских соглашений", которые разрабатывались еще в марте 2022 года.