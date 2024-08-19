Белорусский аналитик и блогер проанализировал визит российского диктатора Владимира Путина в Баку

Путин в Баку.

Клубок интересов вокруг российско-азербайджанских переговоров.

Итак, Путин находится с визитом в Баку. Среди возможных тем обсуждения — транзит Азербайджанского газа в Европу. Точнее, формально Азербайджанского. Физическая возможность поставок есть. Вопрос в объёмах. В таком случае топливо пойдёт через украинскую ГТС в страны ЕС. То есть формально Россия станет одним из транзитёров, но не поставщиком. Украина сохранит транзитный статус.

Возникают вопросы: а зачем это Путину. И что мы с это будем иметь.

Итак, для начала об интересах РФ. В случае сделки далеко не факт, что все объёмы газа будут физически добыты Азербайджаном. Топливо может продавать SOCAR, но вот где его приобрели, на своих буровых или, условно, на контрольно-измерительной станции "Елец" в России — другой вопрос.

Для наших европейских партнёров главное будет то, что формально газ будет "азербайджанским".

И это часть общего тренда давления на Россию со стороны бывших "союзных республик". Напомню, что Кремль последовательно ограничивал доступ третьих стран к системе нефте- и газопроводов. Вплоть до "аварий" в результате одной из которых, например, Туркменистан, потерял возможности экспорта в ЕС.

Но ситуация меняется и сейчас Россия постепенно сдаёт позиции. Так, в нефтепроводе "Дружба" появилась казахская нефть. В ЕСГ Газпрома может появиться Азербайджанский газ.

Но где тут интересы Путина? На мой взгляд, тут есть несколько аспектов.

1. Часть "азербайджанского газа" может иметь "российское происхождение". Но, подчеркну, вероятнее всего лишь часть. Алиев заинтересован в расширении возможностей торговли газом и нефтью третьих стран. И тут РФ лишь один из возможных участников схемы.

2. Данная схема сохраняет (а может и увеличить) объёмы поставок газа через территорию Турции и дальше в ЕС. Эти маршруты, кстати, не прекращали работу. Турецкая республика достигла цели стать газовым хабом для Европы и имеет "вход" из как минимум шести стран. Продаёт без проблем, но, может выбирать партнёров.

3. Договорённости по азербайджанскому газу имеют не только экономическое измерение. РФ активно разгоняет тему "украинского следа" в подрыве Северных потоков (демонстрируя "непредсказуемость" официального Киева) и при этом подчёркнуто демонстрируя свою "договороспособность" по чувствительным для ЕС темам. В том числе создавая рамки, которые позволят "сохранить лицо" европейским чиновникам — формально поставки будут не российскими.

Что с этого имеют Турция и Азербайджан? Пока судить сложно, но на поверхности лежат несколько направлений:

1. Коридор Север-Юг. РФ крайне заинтересована в реализации этого проекта, но имела свои виды, в том числе в случае реализации проекта "зангезурского коридора" контролировать физически (охраняя, например, подразделения пограничников). Но тут совпадают несколько событий. Во--первых в Армения и Азербайджан почти синхронно заговорили о переносе обсуждения пункта о "разблокировке транспортный коммуникаций" (п. 9 трёхстороннего заявления от 2020 года) на "следующий этап диалога". При этом не исключено, что идея будет реализована как проект под международным контролем либо защитой. Ещё раз, международным, но не российским.

2. Общий процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в котором РФ будет отыгрывать всё меньшую роль.

3. Турция, как упоминал выше, существенно усиливает свои позиции, делая РФ зависимой в вопросе продажи своего газа на европейском рынке.

4. Турция получает механизмы давления на Иран в вопросах восстановления (и частично постройки) газопроводов, соединяющих иранскую систему с TANAP. А это возможность получения бонусов в политической игре в регионе.

Что получает Украина?

А это зависит от того, какие цели мы ставим. Не стоит забывать нашу зависимость от поставок нефтепродуктов и да, газа. Азербайджанская либо турецкая сторона являются приемлемыми (с политической точки зрения) партнёрами.

Вопрос сохранения или увеличения военной помощи со стороны стран ЕС. Приемлемая и необходимая тема.

Создание нефтеперерабатываюищих мощностей в стране? А почему бы и нет. Если тот же азербайджанский SOCAR получает условия для строительства НПЗ, мы имеем топливо. А РФ вряд ли будет атаковать данный объект, учитывая газовые вопросы и возможную негативную реакцию Алиева (точнее Эрдогана и Алиева).

Ну и наконец, в случае удержания Курской области это дополнительный пункт на консультациях о возможных рамках переговорного процесса. Азербайджанский газ может пойти различными маршрутами, Суджа не единственный "вход" в нашу ГТС. Но важный и удобный. То есть работа станции — обсуждаемая тема.

В остальном, как говорят в Одессе "будем посмотреть".

Источник: Facebook-страница Игара Тышкевича.