Почему на самом деле могли арестовать Дурова: эксперты сделали предположение

В России, кстати, из-за задержания Дурова началась паника

Все обвинения, которые французское правительство предъявило задержанному 24 августа владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову, могут быть обычным поводом. Настоящими причинами могут быть визит Дурова в Азербайджан, когда там находился российский диктатор Владимир Путин, а также большая важность мессенджера для российской армии.

Об этом заявили украинские эксперты, комментируя новость о задержании Дурова. В частности, военный эксперт Алексей Копытько предположил, что причина ареста Дурова – его возможная встреча с Путиным.

"Понеслась информация, что в Париже задержан создатель "телеграма" Павел Дуров. Что-то там ему вменяют. В Париж он прилетел из Азербайджана, где находился одновременно с Путиным. Просто так совпало", — написал он.

Военный обозреватель и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин написал, что обвинения – это только повод. Поскольку за все, что происходит в Telegram, можно было арестовывать Дурова в любое время, но почему-то это произошло именно сейчас.

"Французские СМИ пишут, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции. Список обвинений: терроризм, наркотики, мошенничество, отмывание денег, педофильский контент в Telegram и соучастие. Очевидно, что это только предлог, так как Telegram, который почти никак не регулируется и является платформой как для порно (включая всякую дичь), так и для наркотрафика, за это можно было когда угодно постучать. Но постучали только сейчас. Кстати, российская армия на фронте как основное средство связи для управления в основном использует Telegram. Но это пока просто мысли вслух", – предположил он.

В России, кстати, из-за задержания Дурова началась паника. Российские "военкоры" массово пишут, что коммуникация в оккупационных (и не только) российских войсках ведется преимущественно именно через Telegram. Поэтому в случае, если Франция (читай – НАТО) получит доступ к шифрам и ключам от мессенджера – очень много чувствительной информации российских военных попадет в руки западной, а фактически и украинской разведки.

Отметим, в конце мая в "Телеграмме" заблокировали чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры. Недоступны именно те ресурсы, которые использовались для передачи информации о перемещении оккупационных войск на территории Украины.

Впоследствии в Telegram объяснили, что чат-боты заблокировали из-за ошибки. Однако ГУР располагает другой информацией. Как ранее писал "Телеграф", это могло быть указанием ФСБ России.