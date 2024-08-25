"Можна порівняти зі зломом "Енігми": у ЦПД пояснили, чому в Росії влаштували істерику через арешт Дурова

Російська агентурна мережа в Європі під загрозою колапсу

Після арешту засновника месенджера Telegram Павла Дурова у Франції у росіян трапилася істерика. Це не дивно, оскільки наслідки його арешту можуть бути значними.

Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко. Він зазначив, що головна причина для занепокоєння росіян зводиться до того, що єдиний "надійний російський месенджер" тепер може опинитися під контролем західних спецслужб.

"Арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни", — написав він.

Коваленко зазначає, що днями Дуров відвідав Баку, де міг шукати зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і йому в цьому відмовили. Тепер для Москви ця історія обернулася великим провалом, у якому винне все оточення глави Кремля.

Глава ЦПД нагадав, що Telegram є найпопулярнішим месенджером в Україні, в Індії має понад 300 мільйонів користувачів, а в Латинській Америці він незабаром вийде на перше місце за популярністю. Крім того, цим месенджером користується російська армія.

"Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними "відповідальними" за цей напрям шпигунської діяльності", — зазначив він і додав, що через це вся російська агентурна мережа в Європі може посипатися.

Як повідомлялося раніше, Дурова затримали вночі 24 серпня у Франції, де літак приземлився для дозаправляння. Французька влада звинувачує низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, поширення дитячої порнографії, обхід санкцій тощо, йому загрожує до 20 років за ґратами.

При цьому в мережі вже нагадали, що подібний контент у месенджері поширювався багато років, але Дурова затримали лише після візиту до Азербайджану, де одночасно з ним був Путін.