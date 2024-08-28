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Оставьте это на блюдце, иначе вас примут за варвара: итальянец рассказал, как нужно пить кофе (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Так вы почувствуете настоящий вкус кофе
Так вы почувствуете настоящий вкус кофе. Фото Колаж Телеграфу

"Заповеди" итальянских кофеманов

Национальная гастрономия – это тонкая наука. Например, мы рассказывали, как правильно есть хинкали в грузинских ресторанах. Теперь сосредоточимся на этикете употребления эспрессо.

Есть определенные правила, которые очень уважают на родине этого напитка в Италии. Об этом рассказал итальянец в своем блоге italy_alfresco, посвященном национальной гастрономии.

Пять "заповедей", чтобы пить эспрессо как настоящий итальянец

  1. Итальянцы никогда не заказывают эспрессо с собой. Эспрессо — это наслаждение, поэтому нужно уделить ей время и присесть на несколько минут, или, по старинке, выпить свой напиток у стойки.
  2. Нужно выпить стакан воды перед употреблением кофе. Это поможет очистить рот и вкусовые рецепторы и подготовить их по вкусу хорошего кофе.
  3. На вопрос, перемешивать свой кофе за часовой или против часовой стрелки, ответ — ни то, ни другое. Мешать напиток следует снизу вверх – так вкус будет сбалансированным и полноценным. После этого ложку не кладите – она нужна для следующего пункта.
  4. С помощью ложки немного увлажните тот край чашки, из которого вы будете пить. Это поможет снизить разность температур между вашим ртом и напитком. Этот пункт улучшит ваше восприятие кофе. Так поступают в Неаполе, и так эксперт советует делать всем ценителям эспрессо.
  5. И, напоследок, никогда не облизывайте ложку. Если не хотите показаться варваром, после всех вышеперечисленных манипуляций просто оставьте кофе на нем и положите его на блюдце.

Так вы сможете как можно лучше почувствовать вкус кофе и уделить ему достаточно внимания. Также мы говорили, какую воду нельзя пить в Египте.

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#Италия #Кофе #Напиток #Как правильно