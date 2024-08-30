Путин собирается посетить страну, где его могут арестовать: в чем причина

Ранее он не ездил в страны, которые ратифицировали Римский статут

Российский диктатор Владимир Путин 3 сентября планирует посетить с официальным визитом Монголию. Эта страна обязана его арестовать по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин посети Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Там он должен принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию "совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол".

Стоит отметить, что это будет первый визит российского диктатора в страну, подписавшую Римский статут МУС, после выдачи судом ордер на его арест 17 марта 2023 года. Страны-члены МУС обязаны исполнить ордер и задержать Путина.

С 2000 года Монголия является участником Международного уголовного суда, а в 2003 году ратифицировала Римский статут. В конце прошлого года судья из Монголии впервые стал судьей МУС. Президент Хурэлсух тогда заявил, что это "признак роста и укрепления репутации страны на международной арене и доверия международных организаций к Монголии".

Как известно, ранее Путин не приехал на саммиты в Индонезию в 2022 году и в Индию в 2023 году, которые ратифицировали Римский статут. По той же причине в августе 2023 года Путин также не приехал на саммит БРИКС в ЮАР.

Напомним, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказал Украине в просьбе арестовать Путина по ордеру МУС, если он приедет в страну на инаугурацию избранного главы государства Клаудии Шейнбаум.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 августа Верховная Рада ратифицировала Римский статут. В настоящее время этот документ ратифицирован в 124 странах мира. Таким образом, Украина стала 125-й в этом списке.