Арест Путина в Мексике: власти страны приняли жесткую позицию, Украина ничего поделать не может

Украина до сих пор не ратифицировала Римский устав

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказал Украине в просьбе арестовать главу России Владимира Путина по ордеру МУС, если он приедет в страну на инаугурацию избранного главы государства Клаудии Шейнбаум. Однако из-за того, что Украина не ратифицировала Римский устав, Киев не может воздействовать на Мехико.

"Мы не можем этого (арестовать Путина, — ред.) сделать. Это не наше дело", – сказал Андрес Мануэль Лопес Обрадор журналистам на пресс-конференции, чьи слова цитирует Reuters.

Народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко пояснил в Facebook, что так как Мексика является стороной Римского устава, она должна выполнить свои обязательства по этому международному договору. То есть в случае, если Путин появится на ее территории, власти Мексики должны выполнить ордер Международного уголовного суда на его арест. Однако из-за того, что Украина не ратифицировала Римский устав, возможностей воздействовать на Мексику у нее нет.

"Кстати, если бы Украина ратифицировала Римский устав, то могла бы задавать этот вопрос непосредственно перед Мексикой как полноправный член МКС; поэтому это еще один весомый аргумент как можно скорее ратифицировать Римский устав! Надеемся, что вскоре Римский устав будет внесен в Верховную Раду", — пишет Мережко.

Стоит отметить, Украина подписала Римский Устав Международного уголовного суда 20 января 2000 года, однако он до сих пор не ратифицирован Верховной Радой. Тогда причиной стало заключение Контитуционного суда от 1 июля 2001 года по делу N 1-35/2001, которым Римский Устав признан не соответствующим Конституции Украины. По мнению КС, Международный Уголовный Суд является "дополняющим национальные органы уголовной юстиции", а это прямо противоречит Конституции. Кроме того, есть опасения, что Россия воспользуется этим механизмом и направит в Международный уголовный суд множество сфальсифицированных заявлений против украинцев, в частности, против военнослужащих ВСУ.

Напомним, Мексика пригласила Путина на инаугурацию нового президента Клаудии Шейнбаум 1 октября 2024 года. В марте 2023 года по обвинению в незаконной депортации украинских детей МУС выдал международный ордер на арест Путина. Так как Мексика подписала Римский статут и на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда, Украина попросила арестовать главу РФ в случае приезда.

В соответствии с ордером МУС на арест Путина, его должны арестовать на территории 124 стран. Однако, как видно, они могут отказаться это сделать, как, например, Мексика.

Как сообщал "Телеграф", в конце июня досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Причина в военных преступлениях против Украины, за которые они несут ответственность.