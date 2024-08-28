"Третьей мировой не будет": британский политик объяснил, почему Путин точно не выиграет

Политик считает, что преимущество на стороне Украины

Война в Украине, обострение на Ближнем Востоке, недавние стычки в Косово и другие военные конфликты все чаще порождают разговоры о вероятности Третьей мировой. Однако британский политик убежден, что глобального конфликта удастся избежать.

В частности, так считает бывший парламентарий и член секретариата британского кабинета министров по вопросам гражданского общества, а ныне председатель благотворительного фонда "Ангелы для Украины" Брукс Ньюмарк. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу": Путин понимает только две вещи: британский политик о важных условиях переговоров Украины с Россией.

Третьей мировой войны не будет, несмотря на обострение ситуации в Украине и на Ближнем Востоке, уверен Ньюмарк. По его словам, конфликт ограничивается противостоянием между Украиной и Россией.

Политик отметил, что, хотя Россия имеет поддержку от таких стран как Китай, Северная Корея, Сирия и Иран, Украина пользуется гораздо более широкой поддержкой международного сообщества. Среди союзников Украины – НАТО, США, Великобритания, Франция, Германия, Дания и весь Европейский Союз.

"Путин борется с коллективной мощью численностью около 700 миллионов человек против 150 миллионов. Он не сможет выиграть эту войну ни экономически, ни посредством живой силы. Думаю, мы не должны сдаваться и говорить Украине, что она должна вести переговоры. Это должна решать Украина ", — заявил Ньюмарк.

Но, по его словам, украинцы тоже должны максимально уложиться в Победу: "Важно, чтобы многие люди, особенно молодые мужчины, бежавшие в безопасные места на Западе или Ближнем Востоке, вернулись в Украину и защищали ее вместе с теми, кто уже борется против врага".

Ранее "Телеграф" также рассказывал, почему Путин упустил наступление ВСУ на Курском направлении. Украина смогла добиться эффекта неожиданности.