"Вот почему Путин нападает на страны": фото Зеленского от "Телеграфа" стало мемом

Смех продлевает жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский, в рамках форума "Украина 2024. Независимость", провел большую пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. На мероприятии присутсвовал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, которому удалось сделать серию эмоциональных фото главы государства.

Один из снимков стал мемом и был опубликован в Telegram-канале "Мемаграм". Пользователи соцсети оценили креатив и забросали мем лайками.

Фото, сделанное Яном Доброносовым во время пресс-конференции Владимира Зеленского понравилось администраторам Telegram-канале "Мемаграм" и они решили превратить его в мем.

Снимок президента Украины подписали так: "Зеленский показал причину, почему Путин нападает на страны".

Пользователям соцсети шутка понравилась и они оставили десятки смеющихся смайликов под постом.

Так выглядит оригинальное фото Яна Доброносова:

Напомним, российский президент Владимир Путин снова оконфузился, а его поступок стал мемом в сети. Пользователей рассмешило то, как он надевал наушники.

Казалось бы простое дело, но и здесь у Путина произошел конфуз — диктатор РФ напялил наушники дедовским способом и получил порцию издевательств в интернете.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где сейчас бывшая жена Януковича Людмила, которая неоднократно становилась героиней ярких мемов. Самыми известными из них стали "батя, я стараюсь" и "наколотые апельсинки". Это цитаты из ее интервью и речи.