"Миллиардер из трущоб": сын российского олигарха своими планами по БРИКС рассмешил сеть

Спортивный функционер хочет развивать хоккей на льду в Индии

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер СКА и сын российского олигарха Бориса Ротенберга Роман собирается открыть хоккейную школу в Индии. К слову, недавно Роман сравнил победу в хоккейном матче с прорывом блокады Ленинграда, вызвав возмущение в сети.

Соответствующий комментарий Ротенберг опубликовал на своем telegram-канале. Он отметил, что Россия поможет развивать хоккей и в других странах БРИКС.

"Продолжаем развивать сотрудничество с нашими индийскими партнерами.

Состоялась рабочая встреча представителей академии СКА, школы "Красная машина юниор" и CHAMPIONS Group в рамках совместной инициативы Россия – Индия.

Уже в июне в Индии откроется хоккейная школа. Скоро об этом проекте будет объявлено официально.

Также мы рассматриваем возможность запуска хоккейных школ и в других странах БРИКС – подобное международное сотрудничество связано не только с возрастающим интересом к развитию хоккея в новых регионах, но и имеет широкую социальную направленность", – написал Ротенберг.

В сети лишь посмеялись над заявлением Ротенберга-младшего. Пользователи массово шутят о том, что жителям Индии хоккей не интересен, а главной задачей российского функционера и местных чиновников станет освоение бюджетных средств, выделенных на это. Один из пользователей назвал Романа "миллиардером из трущоб".

Справка: БРИКС — межгосударственное объединение из девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

Напомним, в российском хоккее до сих пор используют латиницу на амуниции, что вызвало истерику у заслуженного тренера России Владимира Плющева. К слову, весь российский хоккей находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.