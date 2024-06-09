"Как безалкогольное пиво": российский чемпион высмеял Игры БРИКС в РФ

Гроссмейстер в открытую смеется с потуг властей РФ провести большой международный турнир

Российский шахматист Александр Грищук сравнил Игры БРИКС с безалкогольным пивом. Российские власти позиционируют эти соревнования как альтернативную Олимпиаду, однако премиальные на этом турнире лишь вызвали смех в сети.

Соответствующий комментарий Грищука приводит sovsport.ru. Грищук честно признал, что Игры БРИКС никогда не заменят Олимпийские игры.

– В июне будут Игры БРИКС. Там среди прочего пройдут соревнования по шахматам. Насколько это альтернатива шахматной Олимпиаде, где не выступит сборная России?

– Как безалкогольное пиво. Лучше, чем ничего. Но, если честно, никакая это не замена Олимпиаде.

– Может ли продолжиться отток талантливых российских шахматистов в другие сборные?

– В таком масштабе, конечно, нет. Все, кто хотел, уехали. Наверняка какой-то отток будет. Но уже не такой массовый, как в последние два года, – сказал трехкратный чемпион мира по блицу Грищук.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. В программу войдут 27 видов спорта, включая шахматы. В РФ также хотят проводить Игры ШОС. Кроме того, Путин подписал указ о проведении Игр дружбы в России в 2024 году, правда, РФ не может воплотить это в жизнь.