Зеленский придумал, как получить от союзников больше оружия: СМИ анонсировали важный визит

Он хочет лично обратиться к участникам встречи

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Оно пройдет в Германии на базе ВВС США.

Как пишет Spiegel, Зеленский примет участие в ряде встреч в Рамштайне 6 сентября. Ожидается, что он обратиться к западным партнерам Украины с просьбой о дальнейших поставках оружия. В том числе, речь будет идти о поставках ракет большой дальности и дополнительных системах противовоздушной обороны.

Президент Украины, по данным издания, хочет лично "эффектно описать всю серьезность ситуации" на встрече министров обороны государств, поддерживающих Киев. При этом участие Зеленского, отмечается в статье, придаст встрече в Рамштайне "политическую окраску", тогда как обычно там царила "скорее рабочая атмосфера" по обсуждению совместных усилия по максимальному оснащению Украины военной техникой.

На встрече в Рамштайне будет присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус. Накануне он проведет встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который перед этим посещал США. По данным издания, главы оборонных ведомств двух стран будут обсуждать предоставление Берлином оружия Киеву несмотря на ограничения в бюджете.

Напомним, главным форматом, в ходе которого союзники решают вопросы военной поддержки Украины, является Контактная группа по вооружению "Рамштайн". Ее 22 апреля 2022 года основал министр обороны США Ллойд Остин — тогда он пригласил представителей 40 государств для встречи на авиабазе Соединенных Штатов в Германии, чтобы обсудить насущные нужды Киева. Встречи министров под руководством американской стороны проходят ежемесячно.

Как сообщал "Телеграф", спикер Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что если России не нравится страдать из-за предоставления Украине американского вооружения, прилетающего по российским войскам, Кремль может прекратить войну и вывести из Украины войска. Так он ответил на угрозы Лаврова, которые тот озвучил после обнародования планов США передать Украине ракеты увеличенной дальности JASSM.