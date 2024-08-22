Популярная фишка Таиланда, которую ненавидят во всем мире: почему этот продукт запрещено брать в самолет (фото)

Что не так с запахом дуриана

Вы когда-нибудь слышали о фрукте, который обожают в одних странах и запрещают в других? Это дуриан – настоящая звезда и антизвезда фруктового мира. Мы рассказывали о национальных особенностях употребления пиццы в Италии. Теперь поговорим о "фруктовом короле" Юго-Восточной Азии.

Запах дуриана настолько силен и специфичен, что его сравнивают со всем: от лука до канализации. Но вкус этого экзотического плода способен удивить даже самых опытных гурманов. Вместе с the culture trip разберемся, что же такое дуриан и почему он вызывает столь противоречивые чувства.

Дуриан – это не просто фрукт, это явление. Его уникальный вкус и аромат вызывают бурные дискуссии среди гурманов и обычных людей. Одни считают его божественным даром, другие – зловонным кошмаром.

Запоминающийся аромат навсегда

Запах дуриана – это нечто невероятное. Одни говорят, что он напоминает лук с нотками чеснока, другие – это смесь тухлых яиц и скислого сыра. Но есть и те, кто утверждает, что чувствуют в нем сладкие нотки карамели или сливочного масла.

plantationsinternational.com/Дуриан во многих странах считают "королем фруктов"

Король фруктов

Несмотря на специфический запах, Дуриан считается королем фруктов в Юго-Восточной Азии. Его мякоть сочная, сладкая и очень питательная.

Запреты и ограничения

Из-за своего сильного запаха дуриан запрещен во многих отелях и видах транспорта. В частности, его нельзя брать на борт самолета. Но это не останавливает его поклонников, готовых терпеть неприятный аромат ради незабываемого вкуса.

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