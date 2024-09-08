Главы государств договорились о важных вещах

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к возобновлению усилий по установлению мира в Украине. Он также заявил, что немецкая сторона сделает все для установления обстоятельств взрывов российских газопроводов "Северные потоки" осенью 2022 года.

Об этом глава Германии сказал в интервью ZDF. Шольц говорит, что с президентом Украины Владимиром Зеленским согласились с необходимостью новой мирной конференции с участием России.

"Я считаю, что сейчас пора обсудить, как прийти в мир из этого состояния войны, действительно более быстрыми темпами", — сказал Шольц телевизионному интервью ZDF.

Кроме того, Шольц заявил, что немецкая сторона сделает все для установления обстоятельств взрывов российских газопроводов "Северные потоки" осенью 2022 года.

На вопрос, доверяет ли он Владимиру Зеленскому после недавних сообщений в СМИ о возможной причастности Украины к взрывам на "Северных потоках", Шольц подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с украинским президентом.

Он заверил, что Берлин настроен на то, чтобы "ничего не было скрыто и чтобы было сделано все возможное для привлечения к ответственности тех, кто это сделал".

Ранее "Телеграф" писал, что западные страны до сих пор не в состоянии понять, какую конечную цель преследует Украина, захватив часть Курской области РФ. Аналитики опасаются, что, несмотря на желание Киева удержать эту территорию, Вооруженным силам Украина придется ее покинуть, если РФ начнет мощную контратаку.