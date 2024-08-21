Украина готова работать с посредниками для переговоров с РФ: Подоляк назвал важное условие

Украина не откажется от помощи посредников в переговорах, но будет сама решать, в каком формате вести переговоры

Киев не возражает, если третьи страны будут проявлять инициативу в вопросах мирных процессов. Однако решающую роль в этом будет играть Украина.

Об этом рассказал в эфире "Мы — Украина" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, наша страна постоянно говорит, что готова сотрудничать с разными странами, если они готовы влиять на РФ.

Однако он добавил, что это касается только тех стран, которые готовы объяснять Москве, что такое дипломатический путь, а не язык ультиматумов.

"Любая страна, которая может так или иначе принимать участие в организации логистики тех или иных процессов, например организации саммитов, безусловно она имеет на это право. Но субъектность Украины очевидна и она будет решать, где, на какой площадке, какие типы разговоров вести", — сказал Подоляк.

Как сообщалось ранее, в России заявляют, что после начала операции ВСУ в Курской области ни о каких переговорах речи идти не может. Кроме того, в Москве наотрез отказываются участвовать в инициативах, связанных с украинской Формулой мира.

В западных СМИ тем временем начали появляться сообщения о том, что Киев и Москва якобы готовили некие переговоры о прекращении огня, однако четкого подтверждения этой информации они не предоставили.