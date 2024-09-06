Курск готовится к наступлению ВСУ? Детей с родителями привлекли к укреплению зданий (фото, видео)

Администрация призывает неравнодушных приобщиться к работам

Россияне, наверное, настолько напуганы операцией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, что уже в областном центре школы обкладывают мешками с песком и бетонными блоками. Так, они пытаются обеспечить безопасность для учащихся.

Как пишут местные каналы, в укреплении фасадов принимают участие не только родители и учителя, но даже дети.

Отмечается, что такую инициативу начала гимназия №25, даже несмотря на дистанционное обучение. Администрация гимназии просит всех родителей "быть неравнодушными к вопросу безопасности детей" и помочь с укреплением.

"Школьники и взрослые своими силами обложили окна мешками с песком, оклеили стекла бронепленкой", — говорится в сообщении.

Заметим, что в Курской области в России объявлен режим контртеррористической операции (КТО), в ходе которого учебные заведения, в том числе школы, проводят учебный процесс дистанционно. Однако это не мешает администрации укреплять фасад и окна силами учащихся и родителей.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил результаты наступления ВСУ в Курской области. По его словам, Украина сама решает, как использовать свои силы.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о плане атаки в Курской области.