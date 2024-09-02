Шольц нарвался на жесткую критику из-за Украины: ему предлагают "план победы" над РФ

"Историческое изменение" осторожного курса Германии не принесло желаемых результатов, считают эксперты.

27 февраля 2022 года, через несколько дней после начала российского вторжения в Украину, канцлер Германии Олаф Шольц провозгласил перед Бундестагом так называемую "Zeitenwende речь" (на немецком Zeitenwende буквально означает "поворот времен" ). Тогда же Шольц заявил, что страна изменит свою осторожную внешнюю и оборонную политику, чтобы показать силу Путину.

Спустя более двух лет от этого "исторического разворота" эксперты выступают с резкой критикой Шольца и его коалиционного правительства, в частности, из-за недостаточной поддержки Украины.

Немецкий совет по международным отношениям выпустил материал под названием "Конец Zeitenwende" авторства Бенджамина Таллиса. Он возглавлял независимую группу экспертов, которые анализировали политику Берлина. "Телеграф" ознакомился с материалом и публикует главное из него.

Проблемы в немецкой помощи

Ссылаясь на выводы коллег-аналитиков, Таллис пишет о том, что Германия оказалась неподготовленной к противостоянию основным политическим и экономическим вызовам, а также подорвала свое влияние среди союзников.

"Поддержка Украины была центральной для оценки Zeitenwende, но, поскольку Германия не поняла, что это война, которую нужно выиграть, а затем действовать соответствующим образом, правительство канцлера Шольца проиграло в этой ключевой сфере, — пишет автор. — Правительство неоднократно отмечало достигнутое – от отправки [Украине] ныне печально известных 5000 шлемов до доставки мощного наступательного оружия, ошибочно утверждая, что на такой шаг существовал запрет".

Эксперт напоминает: Шольц требовал от других союзников делать больше для Киева, "постоянно сетуя, что вклад Германии недооценен".

Действительно, Берлин является вторым по величине донором после Вашингтона и до июня 2024 года потратил 33 миллиарда евро на помощь Украине, и почти 26 миллиардов евро на прием украинских беженцев — это самый высокий уровень среди всех европейских стран.

"Однако общие цифры не рассказывают полной истории, и разочарованные союзники имеют веские основания критиковать Берлин. Германия имеет наибольшую экономику в Европе, и, если бы она действительно была отдана борьбе Украины, взносы были бы больше. В соотношении к ВВП Германия уступает 12 другим европейским странам. Многие из этих стран разделяют позицию МИД Германии о том, что "безопасность Украины – это наша безопасность", но действуют на ее основе более убедительно", – отмечает Таллис.

При этом, напоминает он, Германия медлила с поставкой Киеву гаубиц, боевых машин пехоты, реактивной артиллерии и боевых танков – "блокируя предоставление танков другими странами, которым продала их".

"Цена этой задержки была измерена жизнью украинцев и потерянным стратегическим преимуществом, что позволило России окопаться и перегруппироваться".

Берлин лидирует по количеству предоставленных средств ПВО, защищающих украинские города и спасающих жизни, но отказ Шольца предоставить крылатые ракеты Taurus препятствует улучшению стратегической позиции Украины в войне. Как соглашается группа экспертов, "нацеливание на стрелу, а не на лучника" не останавливает Россию от запуска ракет и не помогает выиграть войну.

"Это ключевая проблема. Канцлер Шольц никогда не говорил, что Украина должна победить — и политика его правительства это отражает… Сейчас Берлин сокращает будущее финансирование Украины, якобы по бюджетным соображениям, но даже те крупные суммы, которые он выделял до сих пор, не были направлены на обеспечение победы", — говорится в материале.

РФ увидела слабость Германии?

Экспертное сообщество критикует канцлера за ошибочный подход к авторитарным режимам – российскому и китайскому. Так, несмотря на глубокие связи его Социал-демократической партии (СДП) с РФ, Олаф Шольц настаивал на том, что возвращения к обычному ведению дел не будет, однако выражал желание "вернуться к работавшему мирному порядку" с Россией.

Также от представителей немецкого правительства постоянно звучат опасения, что Россия может применить ядерное оружие: "Хотя избегание рисков было основным намерением [таких заявлений], это фактически увеличивало риски, проектируя слабость и делая Германию мишенью для авторитарного принуждения".

Не стоит забывать о призывах от старших политиков партии Шольца искать пути "заморозить войну и завершить ее позже" без победы Киева.

"Оппозиция правительства к конфискации замороженных российских активов и принятие Шольцем роли "канцлера мира" усилили впечатление, что Германия слишком слаба для сдерживания авторитарного давления, и таким образом подрывает европейскую безопасность", — пишет Бенджамин Таллис.

Что касается Китая, то долгожданная правительственная стратегия "не оправдала ожиданий". Риски сотрудничества с КНР правительство оставило на усмотрение отдельных бизнесов, и некоторые из них лишь воспользовались возможностью увеличить свою зависимость от Поднебесной: "Это привело к быстрому росту инвестиций немецких компаний в Китай, несмотря на геополитические риски, которые создает это для немецкого общества".

Пример тому: противоречивое решение разрешить китайской компании приобрести значительную долю в порту города Гамбург. Берлин в своих отношениях с Пекином повторяет ошибки, которые он совершил с Москвой, считают аналитики.

"Германия отказалась от своей энергетической зависимости от России, но не желает действительно противостоять Москве и остается зависимой от США в вопросах безопасности. Это касается многих европейских союзников, но немногие считают себя столь экономически зависимыми от Китая, как Германия", — говорится в анализе.

Берлин должен быть жестче Вашингтона, но…

Канцлер Шольц утверждает, что его правительство находится в полном согласии с США по Украине и России, "что делает Германию хорошим союзником". Но эксперты не согласны с таким подходом:

"Поскольку европейцы более прямо подвержены угрозе и значительно уязвимее, чем США, как к результатам войны, так и к предстоящей российской агрессии, нам нужен более жесткий подход, чем у Вашингтона, чтобы избежать создания дестабилизирующей геополитической серой зоны".

Однако Германия приняла сторону США, не обязуясь достичь победы Украины, и совместно заблокировала амбиции Киева в отношении НАТО на саммите в Вильнюсе 2023 года. Это отделило Германию от позиции многих европейских союзников, включая Францию, Великобританию, Польшу, страны Балтии и других", – описывается в материале.

При этом аналитики отметили два важных положительных исключения: соглашение о развертывании полноценной немецкой боевой бригады в Литве для укрепления обороны НАТО на восточном фланге; и инициативу Берлина по Европейскому защитному щиту, которая является многообещающим шагом к улучшению ПВО на континенте.

Проблемы с наращиванием собственной обороны

В центре той же "Zeitenwende речи" Шольца был специальный фонд на 100 миллиардов евро, который должен был помочь вооружить армию Германии "до зубов"; В дальнейшем канцлер вообще пообещал стать гарантом безопасности для Европы, создав "самую большую армию в рамках НАТО".

"Цель, – как подтвердил Шольц, – это Бундесвер, на который мы и наши союзники можем положиться".

За это время германская армия действительно существенно пополнилась: среди прочего 35 истребителями F-35, 60 вертолетами Chinook, 123 танками Leopard 2A8, другим вооружением, ракетами и средствами ПВО.

"Однако текущий уровень закупок не соответствует заявленному Шольцем уровню амбиций и омрачается масштабом, скоростью и дополнительной боевой мощностью программы перевооружения Польши", — отмечается в материале.

По оценкам некоторых экспертов, Германия недоинвестировала в оборону более 600 миллиардов евро. Приблизительно такая же сумма потребуется стране для выполнения обязательств перед НАТО. Поэтому аналитики сетуют, что закрепленная на уровне союзников по Альянсу инвестиция 2% ВВП стран на оборону, недостаточно.

К слову, министр обороны ФРГ Борис Писториус четко заявлял, что Германия должна быть "готова к войне" в течение следующих пяти лет, и что на военные нужды стоило бы тратить от 3 до 3,5% ВВП.

"Несмотря на многочисленные предупреждения о неминуемой войне со стороны немецких военных офицеров и экспертов, лидеров союзных государств и даже его собственного министра обороны; несмотря на очевидные недостатки возможностей Германии и ее рискованную чрезмерную зависимость от Соединенных Штатов; несмотря на все усилия Писториуса и требования политиков из всех демократических партий; и, несмотря на то, что союзники, особенно Польша и страны Балтии, показали путь, Олаф Шольц и его правительство скорее предупредили, чем позволяли Германии перевооружиться таким образом, чтобы выполнить обещание Zeitenwende, выполнить свою ответственность перед союзниками и вооружить страну для самообороны", — суммирует Таллис мнение коллег.

Выход есть

Группа экспертов отмечает, что для Германии пришло время отойти от неудачного курса и найти свое место в демократическом мире. И первым шагом к этому является обязательство Берлина достичь победы Украины и поражения России, "поскольку это будет иметь наиболее положительный и немедленный стратегический эффект".

Как говорится в тексте, для достижения этих целей необходимо определить, что именно означает победа. Для группы под руководством Таллиса это восстановление международно признанных границ Украины в 1991 году и защита страны от будущих атак, что также предполагает членство в НАТО, а позже и в ЕС.

"Это также нуждается в "теории победы" — четком плане того, как перейти от текущей ситуации к желаемой победе, и средств для его реализации.

Любая теория победы должна включать: снятие слишком аккуратных ограничений на использование Украиной определенных видов вооружений; изъятие замороженных российских государственных активов для финансовой поддержки Украины и финансирования ее победы, а также восстановления, включая развитие оборонно-промышленного потенциала.

Предоставление большего количества оружия и боеприпасов (включая истребители и дальнобойное оружие как Taurus) из запасов или быстрое приобретение из любых доступных источников. Вклад Германии в победу Украины должен соответствовать ее экономическому весу и ответственности, которую она должна нести за европейскую безопасность", — убеждено экспертное сообщество.

В свою очередь, собственные инвестиции Германии в оборону должны быть гораздо больше и происходить гораздо быстрее. У Берлина еще есть шанс стать примером для других союзников.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что впервые после Второй мировой войны немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдН), подозреваемая в прямых связях с РФ, выигрывает земельные (местные) выборы. Партия получила значительные успехи в Тюрингии и Саксонии.

АдН выступает за диалог с Москвой и против отправки оружия Киеву, поэтому этот точечный триумф партии — показательный и тревожный сигнал, учитывая, что уже в следующем году в Германии пройдут национальные выборы.