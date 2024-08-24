Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости: заговорил об "общей судьбе" и переговорах с РФ

Белорусский президент даже в праздничный для Украины день напомнил о переговорах с РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости. Он заявил, что народ двух стран объединяют не только "родственные связи", но и желание дружить.

Поздравление опубликовано на официальном сайте белорусского президента. Лукашенко также не упустил возможности напомнить, о переговорах с РФ.

Александр Лукашенко назвал украинцев сердечным и трудолюбивым народом и отметил, что в Беларуси к нам всегда относились "с особым уважением и теплотой"

"На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями", — сказано в его речи.

Также белорусский президент в своем поздравлении не смог обойти войну, которую Россия развязала в Украине. Он напомнил о мирных переговорах и заявил, что другого выбора нет.

"Уверен, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. Другой альтернативы нет. Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе", — сказал Александр Лукашенко.

Напоследок он пожелал украинцам "мирного неба и гражданского согласия", а также благополучия Украине и сплоченности семьям.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Кирилл Буданов поздравил украинцев с Днем Независимости. Он подчеркнул, что пришло время большого выбора.