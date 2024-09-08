Шольц зробив несподівану заяву про швидке завершення війни в Україні

Глави держав домовились про важливі речі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до відновлення зусиль для встановлення миру в Україні. Він також заявив, що німецька сторона зробить усе для встановлення обставин підривів російських газогонів "Північні потоки" восени 2022 року.

Про це глава Німеччини сказав в інтерв’ю ZDF. Шольц каже, що з президентом України Володимиром Зеленським погодилися з необхідністю нової мирної конференції за участю Росії.

"Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як прийти до миру з цього стану війни, справді швидшими темпами", — сказав Шольц телевізійному інтерв’ю ZDF.

Окрім цього, Шольц заявив, що німецька сторона зробить усе для встановлення обставин підривів російських газогонів "Північні потоки" восени 2022 року.

На питання, чи довіряє він Володимиру Зеленському після нещодавніх повідомлень у ЗМІ про можливу причетність України до вибухів на "Північних потоках", Шольц підкреслив, що в нього "хороші стосунки" з українським президентом.

Він запевнив, що Берлін налаштований на те, аби "нічого не було приховано і щоб було зроблено все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив".

Раніше "Телеграф" писав, що західні країни досі не в змозі зрозуміти, яку кінцеву мету має Україна, захопивши частину Курської області РФ. Аналітики побоюються, що попри бажання Києва утримати цю територію, Збройним силам Україна доведеться її залишити, якщо РФ почне потужну контратаку.