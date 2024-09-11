Детеныш карликового бегемота завирусился в сети по всему миру: вот почему его так любят (фото, видео)

Животное восхитило сеть

Героями мемов в социальных сетях становятся не только забавные персонажи, например, мужчина из Полтавы, запомнившийся выражением "Мне нравится, как оно горит". Так, недалеко от Бангкока, в таиландском городе Чонбури внимание людей захватил карликовый бегемот.

В зоопарке "Кхао Кхео" в Таиланде посетителей впечатлил двухмесячный карликовый бегемот, которого назвали "Му Ден" (в переводе — "свиная котлета"). Животное отличалось от других особой игривостью и активностью, когда смотритель купал его, пишет Bangkok Post.

Фото из зоопарка "Кхао Кхео"

Сообщается, что люди стояли в очереди с самого утра, чтобы сфотографировать бегемота. "Му Ден" настолько понравился посетителям, что люди стали делать с ним мемы и делиться в соцсетях.

В то же время посетителям, желающим увидеть этого карликового бегемота вживую, советуют соблюдать правила безопасности. Поэтому лучше наблюдать за бегемотом на расстоянии.

Фото из зоопарка "Кхао Кхео"

Стоит отметить, что особенность карликовых бегемотов в том, что они в 10 раз меньше обычных. Также такой вид находится на грани исчезновения. Их максимальный рост – 75 сантиметров, а вес – от 160 до 270 килограммов.

Карликовые бегемоты преимущественно селятся на заболоченных территориях и питаются разной растительностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о мэме, который вызвал громкое обсуждение в сети. Интересно, что такое выражение можно использовать как в постели, так и в окопе.