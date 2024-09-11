Дитинча карликового бегемота завірусилося в мережі по всьому світу: ось чому його так люблять (фото, відео)

Тварина замилувала мережу

Героями мемів у соціальних мережах стають не лише кумедні персонажі, як-от, чоловік з Полтави, який запам'ятався висловом "Мені нравиться, як воно горить". Так, неподалік Бангкока, у таїландському місті Чонбурі увагу людей захопив карликовий бегемот.

У зоопарку "Кхао Кхео", що у Таїланді відвідувачів замилував двомісячний карликовий бегемот, якого назвали "Му Ден" (у перекладі — "свиняча котлета"). Тварина відрізнялась від інших особливою грайливістю та активністю, коли доглядальник купав її, пише Bangkok Post.

Фото з зоопарку "Кхао Кхео"

Повідомляється, що люди стояли в черзі з самого ранку, аби сфотографувати бегемота. "Му Ден" настільки сподобався відвідувачам, що люди почали робити з ним меми та ділитися у соцмережах.

Водночас відвідувачам, котрі хочуть побачити цього карликового бегемота наживо, радять дотримуватися правил безпеки. Тому краще спостерігати за бегемотом на відстані.

Фото з зоопарку "Кхао Кхео"

Варто зазначити, що особливість карликових бегемотів у тому, що вони є у 10 разів меншими за звичайних. Також такий вид перебуває на межі зникнення. Їхній максимальний зріст — 75 сантиметрів, а вага — від 160 до 270 кілограмів.

Карликові бегемоти переважно селяться на заболочених територіях та харчуються різною рослинністю.

Раніше "Телеграф" розповідав про мем, який викликав гучне обговорення в мережі. Цікаво, що такий вислів можна використовувати як в ліжку, так і в окопі.