"Давай найдем удобную позицию": сеть взорвал мем о фразе, которую можно сказать и в окопе, и в постели

Не всем понравились такие шутки

В сети набирает обороты новый мем, связанный с войной. В частности, речь идет об окопе.

Так, пользователь TikTok с ником "Я Тут" предложил своим подписчикам вспомнить фразу, которую можно сказать и в окопе, и в постели. Впоследствии под его сообщением появились многочисленные комментарии.

В них пользователи соцсети начали предлагать следующие фразы. Многие имеют откровенно сексуальный подтекст.

Следует отметить, что не все комментаторы одобрительно оценили идею автора. Некоторые считают это пренебрежением к женщинам.

Ранее "Телегрф" писал о том, что заявление президента Владимира Зеленского во время форума "Украина. 2024.Независимость" относительно заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова вызвало бурную реакцию в сети. Глава государства тогда сказал, что Татаров в начале широкомасштабного вторжения России якобы убивал чеченцев в Киеве.

Также мы писали о мемах, связанных с покушением на экспрезидента США Дональда Трампа. Многие вспомнили убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, которое произошло 22 ноября 1963 года в Далласе. Также в мемах сравнили покушение на Трампа с инцидентом, когда в 2004 году в кандидата в президенты Украины Виктора Януковича бросили яйцо.