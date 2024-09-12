Похож на Путина: Тимоти Снайдер назвал две причины, почему избрание Трампа президентом США — это катастрофа

Путин и Трамп создают вымышленные миры, говорит американский историк.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп очень талантливый и харизматичный политик. Он заставляет многих людей верить в не соответствующие действительности вещи, поэтому его повторное избрание главой Белого дома станет катастрофой для мира.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный американский историк и профессор Йельского университета, автор многочисленных трудов об истории Восточной Европы Тимоти Снайдер.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в интервью: "Конец режима Путина будет невероятным, — Тимоти Снайдер о результатах Курска, угрозе Трампа и уроке для Украины".

Говоря о секрете популярности Дональда Трампа в США, историк заметил:

— Как только вы поверите в [его великую историю], трудно будет изменить свое мнение. Трамп очень похож на Путина. Они оба работают, создавая придуманные миры и вовлекая туда людей. Они оба апеллируют к ощущению, что мы в нашей стране всегда невиновны, а все зло идет извне. Они оба говорят, что прошлое было лучше, чем настоящее, и мы можем вернуться к прошлому, что является странным утверждением. В прошлое не вернешься.

Говоря о том, что Трамп действительно будет катастрофой для мира, историк напомнил, что есть правила соблюдения юридически признанных границ, и они должны касаться всех.

— И у наших демократических стран тоже есть правила. Не стоит врать о результатах выборов. Если вы проиграли выборы, то не должны применять насилие, чтобы остаться у власти. Трамп нарушал эти правила и нарушит снова, – говорит Тимоти Снайдер.

По его мнению, потому Трамп значительно усложнит демократию в Соединенных Штатах.

— Но из-за того, что США влиятельны в остальном мире, [нарушать законы демократии] станет гораздо легче не только России, но и Китаю, Ирану или Северной Корее. Различные антидемократические режимы станут сильнее, если Соединенные Штаты станут страной, где демократия окажется под вопросом.

Ранее Тимоти Снайдер объяснил "Телеграфу, почему москвичи не хотят умирать за Курск.