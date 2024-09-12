Именно при Трампе началась подготовка Путина к вторжению

Блогер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) напомнил, что делала Россия при Трампе

На тему Трампа при котором бы "не было войны, потому что он знает Путина".

Хочется напомнить, что именно при Трампе началась подготовка Путина к широкомасштабному вторжению. За весь срок Трампа были постоянные месседжи, что РФ формирует и развертывает новые части вблизи Украины, для вторжения, что они делают обучение для вторжения. Но Трамп не сделал ничего, чтобы это предотвратить.

И не нужно рассказывать о "при Трампе дали джавелины", это была небольшая партия которой не хватило даже, чтобы научить бойцов. Поэтому в 2022 году нам, когда начали насыпать NLAW и Джавелины, тупо не было операторов.

Поэтому да, при Трампе как раз РФ и готовилась напасть. И хотели напасть, потому что считали, что будет Трамп второй раз президентом. Но выиграли демократы и план пошел по одному месту.

Поэтому если вы таскаете фразы Трампа, то не забывайте дополнять их тем фактом, что Дональд еще трехцветный пи**уняра.

А что бы сделал Трамп в должности президента, нам и так известно. Он бы блокировал всю помощь Украине, пока она была бы согласна на условия РФ. Было, видели, нуегона**р.

Источник: пост Марко в Facebook.