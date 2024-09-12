Дуже схожий на Путіна: Тімоті Снайдер назвав дві причини, чому обрання Трампа президентом США — це катастрофа

Путін і Трамп створюють вигадані світи, каже американський історик

Кандидат у президенти США Дональд Трамп — дуже талановитий і харизматичний політик. Він змушує багатьох людей вірити у речі, які не відповідають дійсності, тому його повторне обрання главою Білого дому стане катастрофою для світу.

Про це "Телеграфу" розповів відомий американський історик та професор Єльського університету, автор численних праць про історію Східної Європи Тімоті Снайдер.

Більше читайт на сайті "Телеграф" в інтерв’ю: "Кінець режиму Путіна буде неймовірним, — Тімоті Снайдер про результати Курська, загрозу Трампа і урок для України".

Говорячи про секрет популярності Дональда Трампа у США, історик зауважив:

— Щойно ви повірите в [його велику історію], важко буде змінити свою думку. Трамп дуже схожий на Путіна. Вони обидва працюють, створюючи вигадані світи та залучаючи туди людей. Вони обидва апелюють до відчуття, що ми в нашій країні завжди невинні, а все зло йде ззовні. Вони обидва кажуть, що минуле було краще, аніж теперішнє, і ми можемо повернутися до минулого, що є дивним твердженням. У минуле не повернешся.

Говорячи про те, що Трамп справді буде катастрофою для світу, історик нагадав, що є правила дотримання юридично визнаних кордонів, і вони мають стосуватися всіх.

— І в наших демократичних країнах також є правила. Не варто брехати про результати виборів. Якщо ви програли вибори, то не повинні застосовувати насильство, щоб залишитися при владі. Трамп порушував ці правила і порушить знову, — каже Тімоті Снайдер.

На його думку, тому Трамп значно ускладнить демократію в Сполучених Штатах.

— Але через те, що США є впливовими в решті світу, [порушувати закони демократії] стане набагато легше не лише Росії, а й Китаю, Ірану чи Північній Кореї. Різні антидемократичні режими стануть сильнішими, якщо Сполучені Штати стануть країною, де демократія опиниться під запитанням.

Раніше Тімоті Снайдер пояснив "Телеграфу, чому москвичі не хочуть вмирати за Курськ.