Это может закончить войну: соратник Трампа рассказал, как надавить на Путина

Сенатор рассказал, что обсуждал с украинским президентом

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал, что поможет закончить войну России против Украины. По его словам, многое зависит от принятых экономических мер против главы Кремля Владимира Путина.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН. По его словам, у него была закрытая встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Италию

"Эта война закончится, когда будет давление на Путина экономически", — сказал сенатор.

По его словам, он говорил с Зеленским по поводу обхода санкций Россией, работе банковской системе и о том, как армия страны-агрессора может получать доступ к западным технологиям. Грэм добавил, что стоит ждать усиления санкций в этих отраслях.

Сенатор также добавил, что поддерживает разрешение для Украины на нанесение ударов американским оружием по объектам на российской территории. Кроме того он выразил мнение, что после выборов стоит ждать дополнительных пакетов военной помощи для ВСУ.

Любопытно, что слова Грэма об экономических мерах прозвучали на фоне выступления кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа в Экономическом клубе в Нью-Йорке. Тогда Трамп сказал, что не считает санкции полезным инструментом, но видит куда больший эффект в применении пошлин и других торговых инструментов. Кроме того, он намекнул, что сможет завершить войну России против Украины, если обрушит цены на нефть до 40 долларов за баррель.

Как известно, у Грэма и Трампа есть разногласия, однако в целом они считаются политическими союзниками. В частности сенатор выступал в поддержку политика во время судебных разбирательств.

Несмотря на это, Грэм остается ярым сторонником Украины. В частности во время августовского визита в Киев он пообещал поговорить с президентом Джо Байденом о предоставлении разрешения американским пилотам в отставке на прохождение службы в ВСУ. Таким образом он предложил решить проблему нехватки пилотов F-16.