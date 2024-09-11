Журналист Леонид Швец специально для "Телеграфа" дал оценку дебатам между Камалой Харрис и Дональдом Трампом

Она сделала это

"Джо Байден будет очень счастлив утром, когда проснется и посмотрит все это", — пошутил американский комик Джимми Киммел про вечер, когда состоялись президентские дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Шутка играет красками, если вспомнить, что в Штатах трансляция полуторачасового эфира началась в 21:00 по Североамериканскому восточному времени. В Украине было 4:00, не спать даже более молодым, чем у американского президента, организмам было сложнее, но стоило того.

Самые ярые сторонники Трампа после дебатов счастливы не были, вынужденно признавая успех Харрис.

"Я думаю, что Камала Харрис превзошла очень низкие ожидания, которые специально на нее возлагались", — прокомментировал Вивек Рамасвами, бывший кандидат в президенты и больший трампист, чем сам Трамп. Почти теми же словами описал произошедшее Илон Маск, не жалеющий усилий, чтобы поддержать попытки 45-го президента стать 47-м: "Камала Харрис сегодня вечером превзошла ожидания большинства людей". Правда, тут же заметил, что "мы никогда не достигнем Марса, если Камала победит". Кому что.

Сам Дональд Трамп, разумеется, держит лицо и настаивает на победе: "Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за все время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного!" Это была отсылка к фактчекингу, которым по ходу занимались модераторы от канала ABC: Трампа уличали во вранье чаще, чем его соперницу. Собственно, ее – ни разу.

И нужно согласиться с теми, кто говорит о превзойденных Камалой ожиданиях. Исходные позиции были не в ее пользу. Для Трампа это были седьмые президентские дебаты, для Харрис первые. Он был телезвездой с огромным опытом публичных выступлений еще до начала политической карьеры, медийность его главный козырь, который позволил полностью зачистить под себя Республиканскую партию, со всеми ее ушлыми старыми авторитетами и восходящими молодыми звездами. Камала Харрис вовсе не такая яркая фигура, вице-президентом при Байдене она была куда менее заметной, чем он сам в том же качестве при Обаме. Она, в общем, обыкновенная. Трамп, как ни крути, выдающийся феномен. Она – вышколенный, "сделанный" политик, он — политик от природы, с потрясающим чутьем и моментальной реакцией. Помните его кулак в воздух и призыв: "Fight!" — "Боритесь!" — спустя минуту после того, как возле уха пролетела пуля?

Тем поразительней, как Харрис технично разобрала соперника на части, да еще и вынудила его ей в этом помочь. Призванный вызвать гнев избирателей рассказ о мигрантах из Гаити, которые на улицах Спрингфилда отлавливают домашних животных, чтобы употребить их в пищу, оказался тут же разоблаченной туфтой, дико всех рассмешил и уже породил множество мемов, заставив вспомнить, что семейка Симпсонов из знаменитого мультфильма живет именно в Спрингфилде. О такой самоподставе оппонента можно было только мечтать.

У Трампа было базовое преимущество критика действующей власти, которой всегда есть что поставить в вину, и он старался им воспользоваться, но осталось полное впечатление, что к дебатам он не стал готовиться, понадеявшись на свои волшебные речевые умения и с пренебрежением отнесясь к способностям соперницы. Дональд Трамп и соперников-мужчин старается всячески унизить, с женщинами включается очевидная мизогиния, а в случае с Камалой еще и с расистскими нотками. Это может импонировать какой-то части избирателей, дремучих белых провинциальных мачо, которым он регулярно подмигивает, но лишает возможности всерьез отнестись к противнице, с соответствующими последствиями.

Большинство затронутых в дебатах тем важны в первую очередь для американской аудитории, но два момента имеют отношение непосредственно к Украине. Дональд Трамп отказался однозначно отвечать на вопрос, выступает ли он за победу Украины, заявив, что выступает за мир. Достигнет он его, посадив Зеленского и Путина за стол переговоров. А когда Харрис поставила под сомнение международный авторитет и компетентность бывшего президента в сфере национальной безопасности, сослался на высокую оценку, которую ему дал венгерский премьер Виктор Орбан, еще один выдающийся миротворец. В этом месте представления тех украинцев, которые надеются, что Дональд Трамп во главе Белого дома будет более решителен в борьбе с Путиным, чем администрация демократов, несколько пошатнулись.

Что касается технической стороны дела, бросилось в глаза, насколько команда Харрис отработала ошибки, допущенные Байденом в предыдущих дебатах. Ее решительная проходка перед началом дебатов на территорию Трампа на сцене, к его трибуне, и принуждение того к рукопожатию были очевидной домашней заготовкой, призванной сломать его агрессивное доминирование. По ходу выступления оппонента она мимикой и жестами комментировала его слова, что разительно отличалось от поведения Байдена, который выслушивал Трампа с приоткрытым ртом на застывшем лице. На фоне хмурого, насупленного и скованного в движениях Трампа она выглядела ярче, позитивней, живее: картинка имеет огромное значение, ему ли не знать. Во время своих выступлений Камала часто смотрела на соперника и обращалась к нему, он же не смотрел в ее сторону вообще, сгорбившись над трибуной. "Немедийная" Харрис обыграла медийного Трампа на его поле.

О том, насколько победа на дебатах скажется на электоральной поддержке, станет известно позже. Но пара показателей есть уже сейчас. В ночь после этого без сомнения исторического события на платформе для сбора средства демократов ActBlue была преодолена планка в миллиард долларов с момента, когда Камала Харрис сменила в гонке Байдена. А акции компании Trump Media&Technology Group, которая владеет социальной сетью Truth Social, обвалились на 18,4%.

Дональда Трампа сейчас подводит самоуверенность и недооценка соперницы, как в свое время эти же вещи неожиданно похоронили, казалось, гарантированную победу Хиллари Клинтон. Демократам важно не повторить эту ошибку еще раз. Трамп же встряхнется и будет выгрызать победу до последнего, политические инстинкты у него потрясающие, как и опыт борьбы в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Впереди два месяца бескомпромиссной рубки. Еще ничего не решено. Возможно, ясности не будет до последних нескольких тысяч посчитанных бюллетеней. А пока – фифти-фифти. Америка умеет удивлять.