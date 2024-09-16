Путин не так важен: в Конгрессе рассказали, что Харрис должна сделать еще до выборов в США

В Демократической партии рассказали о первых шагах Харрис в случае избрания президентом

Представитель Конгресса США Салуд Карбахал (Демократическая партия) считает, что в случае победы на президентских выборах в США Камала Харрис продолжит политику Джо Байдена по отношению к Украине. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу" во время форума Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Есть вероятность, что новоизбранный президент США откажется реализовывать план победы [который президент Зеленский в ближайшее время представит Байдену]. Я думаю, что Камала Харрис будет президентом, которая продолжит политику президента Байдена", — прокомментировал конгрессмен.

Он верит в победу кандидата от Демпартии. Одна из ее главных задач на посту лидера США Карбахал видит демонстрацию миру и союзникам, партнерам и друзьям, "что мы будем с ними сегодня и завтра".

"Да первое, что она должна сделать, — это взять трубку, позвонить президенту Зеленскому и сообщить ему, что мы здесь и продолжим поддержку Украины", — говорит политик.

На вопрос, стоит ли Харрис звонить Владимиру Путину, Карбахал сказал: "Думаю, сначала Зеленскому. Путину позже, он не так важен".