Путин не так важен: в Конгрессе рассказали, что Харрис должна сделать еще до выборов в США
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В Демократической партии рассказали о первых шагах Харрис в случае избрания президентом
Представитель Конгресса США Салуд Карбахал (Демократическая партия) считает, что в случае победы на президентских выборах в США Камала Харрис продолжит политику Джо Байдена по отношению к Украине. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу" во время форума Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
"Есть вероятность, что новоизбранный президент США откажется реализовывать план победы [который президент Зеленский в ближайшее время представит Байдену]. Я думаю, что Камала Харрис будет президентом, которая продолжит политику президента Байдена", — прокомментировал конгрессмен.
Он верит в победу кандидата от Демпартии. Одна из ее главных задач на посту лидера США Карбахал видит демонстрацию миру и союзникам, партнерам и друзьям, "что мы будем с ними сегодня и завтра".
"Да первое, что она должна сделать, — это взять трубку, позвонить президенту Зеленскому и сообщить ему, что мы здесь и продолжим поддержку Украины", — говорит политик.
На вопрос, стоит ли Харрис звонить Владимиру Путину, Карбахал сказал: "Думаю, сначала Зеленскому. Путину позже, он не так важен".