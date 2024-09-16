Путін не такий важливий: в Конгресі розповіли, що Гарріс має зробити ще до виборів в США

В Демократичній партії США розказали про перші кроки Гарріс у разі обрання президентом

Представник Конгресу США Салуд Карбахал (Демократична партія) вважає, що у разі перемоги на президентських виборах у США Камала Гарріс продовжить політику Джо Байдена стосовно України. Про це він сказав в коментарі "Телеграфу" під час форуму Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Є вірогідність, що новообраний президент США відмовиться реалізовувати план перемоги [який президент Зеленський найближчим часом представить Байдену]. Я думаю, що Камала Гарріс буде президентом, яка продовжить політику президента Байдена", — прокоментував конгресмен.

Він вірить в перемогу кандидатки від Демпартії. Одним із її головних завдань на посту лідера США Карбахал вбачає демонстрацію світові та союзникам, партнерам і друзям, "що ми будемо з ними сьогодні і завтра".

"Та перше, що вона повинна зробити, — це взяти слухавку, зателефонувати президенту Зеленському і повідомити йому, що ми тут і продовжимо підтримку України", — говорить політик.

На питання, чи варто Гарріс телефонувати Володимиру Путіну, Карбахал сказав: "Думаю, спочатку Зеленському. Путіну пізніше, він не такий важливий".